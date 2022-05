Geral Rússia detalha aeronaves que serão exibidas neste “Dia da Vitória” em Moscou

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2022

Aeronaves russas sobrevoam Moscou durante ensaio no sábado (7). (Foto: Reprodução)

O Ministério da Defesa da Rússia deu detalhes de algumas das aeronaves militares planejadas para participar de uma exibição na Praça Vermelha de Moscou nesta segunda-feira (9) para marcar o “Dia da Vitória”.

O ministério disse que “77 aviões e helicópteros” serão exibidas no evento, representando o número de anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

De acordo com uma declaração do ministério emitida em 28 de abril, os destaques da exibição incluem:

– Porta-mísseis estratégicos Tu-95MS;

– O Tu-160 ‘White Swan’ emparelhado com um avião-tanque Il-78;

– Caças MiG-29, Su-35S e MiG-31;

– A aeronave Su-57 de quinta geração;

– Bombardeiros de longo alcance Tu-22M3;

– Posto de comando aerotransportado Il-80;

– Helicópteros Ka-52, Mi-28N, Mi-24, Mi-8;

– Mi-26, o maior helicóptero de transporte do mundo.

Usando a linguagem aprovada pelo Kremlin para descrever a invasão da Ucrânia pela Rússia, o ministério disse: “Pela primeira vez, oito caças MiG-29SMT voarão sobre a Praça Vermelha na forma da letra ‘Z’ em apoio aos militares russos que participam da uma operação militar especial na Ucrânia”.

“A parte da aviação do desfile será tradicionalmente concluída com nove aeronaves das equipes acrobáticas ‘Russian Knights’ e ‘Swifts’ na formação Cuban Diamond e seis aeronaves de ataque Su-25, que pintarão o céu com as cores tricolores da Rússia”, disse o ministério.

Na Rússia, 9 de maio marca o “Dia da Vitória”, e comemora o papel da União Soviética na derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O Dia da Vitória é marcado por um desfile militar em Moscou, e os líderes russos tradicionalmente ficam no túmulo de Vladimir Lenin na Praça Vermelha.

O presidente russo Vladimir Putin vai liderar as comemorações do aniversário da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista nesta segunda-feira (9), enquanto forças russas combatem ucranianos em um dos conflitos europeus mais mortíferos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, há 77 anos.

Putin, líder supremo da Rússia desde 1999, tem usado nos últimos anos o Dia da Vitória para alfinetar o Ocidente de uma tribuna na Praça Vermelha antes de um desfile de tropas, tanques, foguetes e mísseis balísticos intercontinentais.

Putin repetidamente comparou a guerra na Ucrânia – que ele descreve como uma batalha contra perigosos nacionalistas “nazistas” – ao desafio que a União Soviética enfrentou quando Adolf Hitler invadiu em 1941.

“Nosso dever comum é impedir o renascimento do nazismo, que trouxe tanto sofrimento para pessoas de diferentes países”, disse Putin em mensagem aos povos de 12 ex-repúblicas soviéticas, incluindo Ucrânia e Geórgia. As informações são da CNN e da agência de notícias Reuters.

