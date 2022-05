Geral Volkswagen suspende produção do Polo, Virtus, Nivus e Saveiro em São Paulo

Por Redação O Sul | 8 de maio de 2022

Volkswagen interrompeu a produção de Nivus, Saveiro, Virtus e Polo por falta de peças no segmento automotivo. (Foto: Divulgação/Volkswagen)

A falta de peças no segmento automotivo, causada primeiro pela pandemia da covid-19 e agora pela guerra entre Rússia e Ucrânia, segue afetando as principais montadoras em operação no Brasil. Desta vez a Volkswagen anunciou que, por esse motivo, teve de suspender a produção de quatro carros na planta de São Bernardo do Campo (SP).

Ao todo, a crise de abastecimento de semicondutores e outros insumos obrigará a paralisação temporária da fabricação do Polo, Nivus, Virtus e Saveiro.

A Volkswagen também anunciou que boa parte dos funcionários do local (cerca de 2.500) entrarão em férias coletivas a partir desta segunda-feira (9) e deverão permanecer em casa, a princípio até o dia 28 de maio. A planta de São Bernardo do Campo conta com 4.500 funcionários na linha de produção e um total de 8.200 colaboradores. Em jornada normal, a fábrica produz cerca de 800 veículos por dia.

“Estamos usando todas as ferramentas de flexibilidade discutidas no acordo firmado pelo Sindicato. Este acordo abrange momentos bons e ruins para atravessar crises como essa. O acordo dá previsibilidade tanto para a fábrica como para os trabalhadores, e certa tranquilidade para atravessar momentos como este”, explicou José Roberto Nogueira da Silva, representante da marca.

Ele reforçou ainda que a situação é semelhante ao que está acontecendo em outras fábricas e que há demanda de produção, mas a escassez de peças inviabiliza o atendimento. “Estamos na expectativa da retomada o mais breve possível”, concluiu.

Crise global

O Sindicato dos Metalúrgicos, por meio de seu diretor administrativo, Wellington Messias Damasceno, esclareceu que a Volkswagen não está sozinha na tentativa de controlar a crise e que o problema segue afetando as montadoras de maneira global: “Essa crise não acontece só no Brasil, mas a falta de políticas públicas voltadas para a indústria e de discussões sobre desenvolvimento, pesquisa e inovação levam a momentos como esses em que somos reféns da importação”.

Segundo ele, o impacto negativo na cadeia produtiva é enorme, e cada trabalhador afetado impacta diretamente em outros 11 do setor. Isso cria uma espécie de “bola de neve”, e a conta chega para o consumidor final, já que há demanda, mas não produtos para serem entregues.

“Tem demanda de produção, porém a fábrica não consegue atender ao consumidor final com a escassez de peças. Estamos na expectativa da retomada o mais breve possível”, concluiu.

Em março e abril a Mercedes-Benz também colocou trabalhadores da fábrica de São Bernardo do Campo (SP) em férias coletivas, devido à falta de componentes eletrônicos. Os funcionários ficaram fora da montadora de 14 a 25 de março e de 18 de abril a 3 de maio. O sindicato informou que em março 1,2 mil trabalhadores foram afetados pela medida e em abril, 5 mil. As informações são do site Canaltech e da Agência Brasil.

