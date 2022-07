Mundo Rússia diz que ainda não há acordo com os Estados Unidos sobre troca de prisioneiros envolvendo jogadora de basquete

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Troca de prisioneiros se daria entre a estrela norte-americana do basquete e o traficante de armas russo Viktor Bout, preso nos EUA. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo russo disse que ainda não há acordos sobre uma possível troca de prisioneiros envolvendo a estrela do basquete norte-americana Brittney Griner e o traficante de armas russo Viktor Bout, que cumpre pena de 25 anos nos Estados Unidos.

A Casa Branca teria oferecido enviar Bout, cuja libertação foi solicitada pela Rússia, em troca de Griner e Paul Whelan, um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA preso na Rússia por acusações de espionagem.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres que “até agora não há acordos nesta área”. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, indicou que as conversações sobre a troca de prisioneiros já vinham ocorrendo há algum tempo, mas sem produzir um resultado.

Eles respondiam aos comentários do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, de que Washington havia feito a Moscou uma “proposta séria” para assegurar a libertação de Griner e do ex-fuzileiro naval dos EUA Paul Whelan, também detido na Rússia.

“A questão do intercâmbio mútuo de cidadãos russos e americanos detidos no território dos dois países foi em tempos discutida pelos presidentes da Rússia e dos Estados Unidos”, disse Zakharova, referindo-se aparentemente a conversas anteriores à invasão russa da Ucrânia em fevereiro.

“Eles deram instruções às estruturas autorizadas relevantes para realizar negociações. Estas estão sendo conduzidas pelos departamentos competentes. Um resultado concreto ainda não foi alcançado.”

Senhor das armas

A estrela da WNBC Griner foi presa em um aeroporto de Moscou em 17 de fevereiro depois que cartuchos de vape com infusão de cannabis foram encontrados em sua bagagem. Ela se declarou culpada de acusações sobre drogas que podem levar até dez anos de prisão na Rússia.

Viktor Bout, conhecido traficante de armas russo, foi preso na Tailândia em 2008 e cumpre pena de 25 anos de prisão nos Estados Unidos.

Apelidado de “Mercador da Morte”, sua extraordinária carreira inspirou o filme “O Senhor das Armas”, estrelado por Nicolas Cage como um cínico traficante de armas.

O lado de Griner também não tem conhecimento de uma negociação em potencial.

“Os advogados não participam das negociações. Do ponto de vista jurídico, a troca só pode ocorrer após o veredicto. De qualquer forma, ficaremos felizes se Brittney (Griner) puder ir para casa logo”, comentou a advogada Maria Blagovolina, no Telegram.

A jogadora de 31 anos da WNBA, que enfrenta uma sentença de 10 anos de prisão, comparecerá ao tribunal novamente em 2 de agosto.

Várias trocas de prisioneiros ocorreram no passado. Em abril, o ex-fuzileiro naval americano Trevor Reed, condenado a nove anos de prisão na Rússia por violência que ele mesmo nega, foi trocado por um piloto russo, Konstantin Yaroshenko, preso nos Estados Unidos desde 2010 por tráfico de drogas com as Farc colombianas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo