Mundo Patrulha de fronteira dos Estados Unidos detém 183 brasileiros que entraram no país nos últimos 5 dias

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Foto de arquivo mostra patrulha na fronteira dos EUA com o México. Foto: Reprodução Foto de arquivo mostra patrulha na fronteira dos EUA com o México. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Agentes de fronteira dos Estados Unidos detiveram 224 pessoas em dois grupos que entraram no país perto da cidade de Imperial Beach, na Califórnia. A maioria (183) era de brasileiros, de acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

Depois dos brasileiros, romenos e colombianos foram as nacionalidades mais comuns entre os detidos (8 cada). As pessoas entraram ilegalmente nos EUA nos últimos cinco dias.

O primeiro grupo continha 123 pessoas (o maior do ano até agora) e foi detido no sábado. Os imigrantes atravessaram a fronteira em uma região onde o muro que divide os EUA e o México estava danificado.

O segundo grupo, com 101 pessoas, foi detido na terça-feira após atravessar um tubo de drenagem na fronteira internacional perto de Imperial Beach. Segundo as autoridades, os contrabandistas cortaram as barras do tubo de drenagem usando um maçarico para as pessoas passarem.

Entre os 224 imigrantes, 167 eram adultos sozinhos, e 57 estavam acompanhados de familiares.

“Estou orgulhoso do esforço que nossos agentes fazem diariamente para continuar protegendo a fronteira, especialmente considerando que os encontros na fronteira aumentaram nos últimos dois anos”, disse Aaron Heitke, agente-chefe do setor de patrulha de San Diego.

