Petrobras pagará recorde de R$ 87,8 bilhões em dividendos; veja calendário e valor por ação

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Por ser o principal acionista da empresa, governo vai receber cerca de R$ 25,1 bilhões, o que reforça o caixa da União. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Por ser o principal acionista da empresa, governo vai receber cerca de R$ 25,1 bilhões, o que reforça o caixa da União; saiba quanto cada investidor pode receber e qual será a data do pagamento. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (28), o pagamento de dividendos recordes de R$ 87,8 bilhões aos seus acionistas, que eleva para R$ 136,3 bilhões a distribuição de dividendos da estatal no primeiro semestre deste ano.

A notícia é boa para o governo, que uns dias antes havia pedido às principais empresas estatais – Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES – que antecipassem os dividendos deste ano para compensar despesas extras com a PEC Kamikaze e a desoneração dos combustíveis, um conta que pode chegar a R$ 58 bilhões.

Somente da Petrobras, a União vai receber R$ 49,8 bilhões referentes ao primeiro semestre do ano, incluindo os dividendos pagos ao BNDES e sua empresa de participações BNDESPar. O governo federal tem 28,67% de participação no capital total da companhia, enquanto as participações do BNDES e da BNDESPar somam 8%. Dos R$ 87,8 bilhões, a União deve ficar com cerca de R$ 25,1 bilhões, o que reforça o caixa do governo para o pagamento dos auxílios aprovados na PEC Kamikaze. Os dividendos serão pagos em duas parcelas nos meses de agosto e setembro.

O valor dos dividendos do segundo trimestre do ano veio muito acima das expectativas de analistas, que previam algo próximo ao obtido no trimestre anterior, em torno dos R$ 40 bilhões. A forma da divulgação também destoou da rotina da empresa, que costuma anunciar o pagamento de dividendos junto com o balanço financeiro do trimestre.

Segundo a Petrobras, cada ação preferencial ou ordinária vai receber dividendo de R$ 6,732003. A empresa explica que o pagamento está alinhado à política de remuneração de acionistas da companhia, que prevê em caso de endividamento bruto inferior a US$ 65 bilhões, a companhia poderá distribuir aos seus acionistas 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e investimentos.

“A aprovação do dividendo proposto é compatível com a sustentabilidade financeira da companhia no curto, médio e longo prazo e está alinhada ao compromisso de geração de valor para a sociedade e para os acionistas, assim como as melhores práticas da indústria mundial de petróleo e gás natural”, explicou a empresa em nota.

Tire suas dúvidas sobre os dividendos da Petrobras do 2º trimestre de 2022

Quanto a Petrobrás vai pagar de dividendo referente ao 2º trimestre de 2022?

O valor total será de R$ 87,8 bilhões. A quantia será distribuída para os acionistas da empresa, entre eles o próprio governo. Além da União, em geral, os acionistas são pessoas individuais e fundos de investimento, no Brasil ou no exterior, que compram ações da companhia como forma de investimento.

Tenho ação da Petrobras. Quanto vou receber?

Cada ação preferencial ou ordinária vai receber dividendo de R$ 6,732003. Para saber o valor, basta multiplicar o número de ações por R$ 6,732003. A data de corte será 11 de agosto para ações negociadas na B3, e 15 de agosto para os papeis da empresa (ADRs) negociados na Bolsa de Nova York.

Quando será feito o pagamento dos dividendos da Petrobras?

Os dividendos serão pagos em duas parcelas iguais. A primeira parcela será paga em 31 de agosto. E a segunda, em 20 de setembro.

Quanto a Petrobras já distribui em dividendos em 2022? No total, a Petrobras aprovou o pagamento de R$136,3 bilhões referentes aos primeiro e segundo trimestres de 2022.

