Mundo Rússia prepara ataque contra instalações nucleares e deve ser “forçada” a fazer paz, diz Zelensky

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

O presidente da Ucrânia se reuniu com o chanceler alemão Olaf Scholz em Nova York. (Foto: Presidência da Ucrânia)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia precisa ser “forçada” a fazer a paz durante uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nessa terça-feira (24). Ele afirmou ainda ter provas de que os russos farão um ataque contra instalações de energia nuclear ucranianas em breve.

Zelensky disse que está buscando apoio dos países para um “plano da vitória”, que forçaria o presidente russo, Vladimir Putin, a encerrar a guerra diplomaticamente. Por outro lado, disse que o conflito não pode ser pacificado apenas por negociações, mas com ações.

“Putin quebrou tantas normas e regras internacionais que ele não vai parar sozinho. A Rússia só pode ser forçada a fazer a paz, e isso é exatamente o que é necessário: forçar a Rússia a fazer a paz”, disse.

Enquanto o ucraniano falava, o representante da Rússia no Conselho de Segurança, Vassily Nebenzi, foi flagrado mexendo no celular. Depois, Nebenzi afirmou que o ambiente havia sido “envenenado” com a presença de Zelensky.

“Os países ocidentais não conseguiram evitar envenenar o ambiente mais uma vez, tentando preencher o tempo com o desgastado tema ucraniano”, disse.

Reuniões

Zelensky realizou na segunda (23) uma série de encontros com líderes de países aliados, como a Alemanha, Índia e Japão, informou a Reuters. “Falamos sobre como tornar a paz justa mais próxima”, disse Zelensky pelo aplicativo de mensagens Telegram após se reunir com o chanceler alemão Olaf Scholz. A Alemanha tem sido um dos principais apoiadores dos ucranianos na Europa

Zelensky disse que também se reuniu com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. A Reuters relatou neste mês que os projéteis de artilharia vendidos por fabricantes indianos foram desviados por clientes europeus para a Ucrânia e Nova Délhi não interveio para impedir o comércio, apesar dos protestos dos russos.

De acordo com a agência, a Índia mantém laços estreitos com a Rússia, principal fornecedor de armas por décadas, e o primeiro-ministro se recusou a aderir ao regime de sanções liderado pelo Ocidente contra Moscou.

Zelensky também teve conversas com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, sobre a ajuda energética. O país asiático tem sido uma das várias nações que enviaram apoio, incluindo US$ 4,5 bilhões este ano, de acordo com o site do ministério das Relações Exteriores japonês.

Encontro com Biden

Depois das sessões na ONU, Zelenskiy viajará no fim da semana para Washington para apresentar seu “plano de vitória” e tentar influenciar a política da Casa Branca sobre a guerra, independentemente de quem vencer as eleições nos EUA em 5 de novembro.

Na semana passada, o presidente da Ucrânia afirmou que o plano estava pronto “depois de muitas consultas” e que a proposta levaria a paz ao país.

A guerra entre Ucrânia e Rússia começou em fevereiro de 2022, quando os russos lançaram um ataque em várias frentes contra o território ucraniano. A Ucrânia vem pedindo para que aliados autorizem o uso de armas de longo alcance contra a Rússia. A solicitação está sendo analisada pelos Estados Unidos.

