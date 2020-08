Mundo Rússia pretende iniciar vacinação em massa em outubro

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











Rússia indica que uma vacina deve ser registrada em meados de agosto. Foto: Reprodução Rússia indica que uma vacina deve ser registrada em meados de agosto. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rússia pretende iniciar em outubro uma vacinação ampla contra o coronavírus para a população. O plano foi anunciado neste sábado (1º), pelo ministro da Saúde russo, Mikhail Murashko, segundo agências de notícias internacionais. Ele indicou que a ideia é vacinar primeiro profissionais de saúde e professores.

No início da semana, autoridades russas indicaram que uma vacina russa, em desenvolvimento pelo Instituto Gamaleya, de Moscou, deveria ser registrada até meados de agosto, permitindo a vacinação de forma mais abrangente. Segundo Murashko, a vacina, que utiliza como base o adenovírus, já completou os testes clínicos e a documentação para seu registro já está sendo preparada.

Parte da mídia internacional vem criticando a rapidez do processo de aprovação da vacina, e questiona se o governo russo está colocando o prestígio internacional acima da ciência e da segurança da população. O chefe do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF), Kirill Dmitriev, comparou o sucesso da Rússia no desenvolvimento de uma vacina ao lançamento do Sputnik 1, primeiro satélite artificial do mundo, pela União Soviética em 1957.

Segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, a Rússia registrou até agora 843 mil casos de infecção pelo novo coronavírus e 14 mil mortos, sendo o país com o quarto maior número de infectados e na 11ª colocação na lista das nações com o maior número de mortos.

Em todo o mundo, a universidade computa um total de 17,62 milhões de casos de covid-19, dos quais 4,56 milhões nos EUA, o país com o maior número de infectados, seguido pelo Brasil, com 2,66 milhões, e pela Índia, com 1,69 milhão. O número de mortes totaliza 680,5 mil, sendo 153,39 mil registradas nos EUA, 92,47 mil no Brasil e 46,68 mil no México.

Entenda as fases de desenvolvimento de uma vacina:

Fase exploratória ou laboratorial: Fase inicial ainda restrita aos laboratórios. Momento em que são avaliadas dezenas e até centenas de moléculas para se definir a melhor composição da vacina.

Fase pré-clínica ou não clínica: Após a definição dos melhores componentes para a vacina, são realizados testes em animais para comprovação dos dados obtidos em experimentações in vitro.

Fase clínica: É a testagem do produto em seres humanos. Esta fase do processo se divide em três:

Fase 1 – a primeira etapa tem por objetivo principal testar a segurança do produto. São testados poucos voluntários, de 20 a 80, geralmente adultos saudáveis.

Fase 2 – a segunda etapa da testagem em seres humanos analisa mais detalhadamente a segurança do novo produto e também sua eficácia. Em geral, é usado um grupo um pouco maior, que pode chegar a centenas de pessoas.

Fase 3 – na última etapa o objetivo é testar a segurança e eficácia do produto especificamente no público-alvo a que se destina. Nesta etapa, o número de participantes pode chegar a milhares. Mesmo depois da aprovação, nova vacina continua sendo monitorada, em busca de eventuais reações adversas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo