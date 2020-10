Porto Alegre Sábado de vacinação tem passe livre no transporte público de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

Iniciativa tem como objetivo facilitar a ida aos postos de saúde para realizar a imunização de crianças e adolescentes Foto: Maria Ana Krack/PMPA Iniciativa tem como objetivo facilitar a ida aos postos de saúde para realizar a imunização de crianças e adolescentes. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Os ônibus de Porto Alegre terão passe livre neste sábado (17) em razão da realização do Dia D de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação. Na Capital, 68 unidades de saúde estarão abertas das 8h às 17h para realizar as imunizações.

A inciativa faz parte da campanha nacional, iniciada no último dia 5 e que se estende até o dia 30. O objetivo é vacinar crianças de um a cinco anos com uma dose extra das gotinhas contra a pólio e atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Os horários atualizados do transporte e os itinerários estão disponíveis na função GPS do aplicativo do Cartão TRI e no site da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Vacinas oferecidas para atualização da caderneta

Vacinação para crianças

Hepatite B

Poliomielite 1, 2, 3

Poliomielite 1 e 3

Rotavírus humano G1P1

DTP+Hib+HB

Pneumocócica 10 valente

Meningocócica C

Febre Amarela

Sarampo, Caxumba e Rubéola

Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela

Hepatite A

BCG

Difteria, Tétano, Pertussis

Difteria, Tétano

Papilomavírus humano

Varicela

Pneumocócica 23-valente, indicada para população indígena a partir dos cinco anos de idade

BCG, aplicada nas maternidades e em unidades de saúde de referência

Vacinação para adolescentes

Hepatite B

Difteria, Tétano

Febre Amarela

Sarampo, Caxumba e Rubéola

Papilomavírus humano

Meningocócica ACWY

Pneumocócica 23-valente, indicada para população indígena

