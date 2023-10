Cláudio Humberto Sabotagem a indicada de Lira saiu do próprio PP

Por Cláudio Humberto | 29 de outubro de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Surfando como favorita até os 45 minutos do segundo tempo, a ex-deputada Margarete Coelho era o nome do PP e sobretudo do presidente da Câmara, Arthur Lira, para assumir a presidência da Caixa. Mas os aliados de Lira minaram a indicação. O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, e o presidente da Câmara disputam e poder no partido. Com bom trânsito entre eles, circulava a versão de que Margarete atenderia mais ora ao senador, ora a Lira e aliados na Câmara. Naufragou aí.

Serviços prestados

Margarete foi notada pelo Planalto em 2022, quando, deputada federal, propôs a “emenda Mercadante”, que liquidou a Lei das Estatais.

Protagonismo

Lideranças do partido, dos dois lados, garantem que não há problema pessoal entre Lira e Ciro. A questão é o protagonismo dentro do PP.

Passado não importa

Apesar de ter pedido votos para Jair Bolsonaro, a ex-deputada contava com apoio até no PT, como Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Caiu pra cima

Com o descarte de Margarete, que fica na diretoria do Sebrae, a vaga na Caixa acabou com Carlos Vieira, ligado a Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)

TCU investiga Michelle, mas poupa gastos de Janja

Bomba nas redes sociais uma cobrança ao procurador Lucas Furtado, do Tribunal de Contas da União (TCU), para que atue com isonomia. É que, em maio, já com a caçada a Jair Bolsonaro, familiares e aliados em curso, Furtado requereu “investigação dos gastos” da ex-primeira-dama Michelle, baseado em acusação de suposta “rachadinha” que não parava em pé. Ele agora é cobrado para investigar gastos de Janja, escondidos pelo governo do marido, que não obedece a Lei de Acesso à Informação.

Quem manda

Lucas Furtado presta obediência ao presidente do TCU, Bruno Dantas, que é candidato a ministro do STF, não quer saber de “marolinhas”.

Lei impõe transparência

Com base na Lei de Acesso à Informação, esta coluna pediu informações sobre gastos e presentes para Janja, em suas viagens de puro luxo.

Esculpa de amarelo

A Casa Civil se negou atender, alegando que Janja “não exerce função pública”, apesar da sua influência e do gabinete que ocupa no Planalto.

Negociador de meia tigela

“Onde está o Lula que não consegue tirar 30 brasileiros da Faixa de Gaza. O avião da FAB está parado lá há um mês, que negociador é esse que nós temos?” perguntou o deputado Osmar Terra (MDB-RS).

Pente fino no Senado

O Planalto deflagrou operação para rastrear traições que barraram Igor Roque na Defensoria Pública da União. Quer saber também de Jader Barbalho (MDB-PA), com filho ministro, por que se ausentou da sessão.

CPI da CPI

João Carlos Bacelar (PL-BA) diz que houve falcatruas que evitaram indiciamentos na CPI das Americanas. O deputado federal falou em criar uma “cpi da cpi” para investigar suspeitas de corrupção no colegiado.

Prefeito general

O PL acompanha de perto o desdobramento da ação contra Walter Braga Netto na Justiça Eleitoral. Inocentado no primeiro julgamento, o militar é o nome do partido para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro.

Ninguém tasca

Com o Centrão finalmente dominando a Caixa, o PT deve manter uma ativista em uma das 12 vice-presidências do banco, mas foi avisado de que o acordo é de “porteira fechada”.

Cidadãos acuados

O senador Magno Malta (PL-ES) definiu o caos na segurança do Rio de Janeiro como “um reflexo do que o governo do PT tem como política de segurança: bandidos à vontade e cidadão acuados”.

A maior do mundo

A Polícia Federal deflagrou a 40ª fase da Nova Aliança, maior operação policial de erradicação de maconha do mundo. A ação é internacional em parceria com agentes da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai.

Dois Brasis

Enquanto o STF alegrava banqueiros e notários, autorizando a tomada de imóveis sem acionar a Justiça, mantém inalterado a regra de aposentar compulsoriamente juízes flagrados em ilegalidades.

Pensando bem…

…nunca antes da História desse país um café da manhã deu tanta dor de cabeça.

PODER SEM PUDOR

De berço

Advogado trabalhista em Sergipe e ex-presidente nacional da OAB, Cezar Britto certa vez foi atacado por um velho advogado patronal: “Sou tratado de direitista, mas em 1964 lutei contra a ditadura. E muito gostaria de saber o que o sr. Britto fazia então, de que lado estava…” Britto, que nasceu em 1962, respondeu o bem-humorado: “Estava com minha mãe tomando mamadeira, no berço, gritando ‘abaixo a ditadura’!”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

