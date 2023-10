Ali Klemt Mulher brasileira em primeiro lugar

Por Ali Klemt | 29 de outubro de 2023

Missão: posicionar a mulher brasileira onde ela realmente deve estar - no topo.(Foto: Reprodução)

Acabo de voltar de mais uma incursão Aliadas pelo mundo. E volto não só com uma conclusão, mas com um propósito: posicionar a mulher brasileira onde ela realmente deve estar. Ou seja, no topo.

Foi com muita alegria e enorme orgulho que levei um grupo de 12 mulheres para o Aliadas Talk Madrid e Paris. Lá, conectamo-nos com brasileiras expatriadas (ainda tenho dificuldade com essa palavra), com o intuito de espraiar a nossa força e, por tabela, consolidar a minha mensagem: nós, mulheres, podemos fazer do mundo um lugar melhor.

Eu quero levar a mensagem de que nós, mulheres brasileiras, somos muito mais do que gostosas que dançam funk (eu, aliás, não sei dançar). E nada contra, viu? Acho top. Só penso que temos muito mais além do Bumbum ondulante e do sorriso maroto – que são ótimos cartões de visita, mas apresentam, talvez, a pessoa de forma equivocada. Mas, enfim, essa sou só eu dando meu pitaco.

O fato é que quero enaltecer a mulher. Quero mostrar pro mundo a passa força, a nossa competência, a nossa qualidade. Quero exibir por todos os cantos como podemos fazer coisas incríveis juntas. Revolucionar. Mudar o mundo.

Pois aconteceu de esse meu propósito, aparentemente tão utópico, ser ouvido. E foi ouvido porque o concretizo em meus atos diários, em minhas escolhas profissionais, em minhas decisões: eu não estou aqui por acaso, gente! Eu vim pra fazer a diferença!!!! Alôooou?

Muita, muita gente se juntou a mim. Muita gente acredita na mesma coisa. E quando eu digo “muita”, eu me refiro a MUITA mesmo.

Tendemos a desconfiar de nossos sonhos. Ou melhor, a desconfiar de nós mesmos. Da nossa capacidade. A pensar que talvez seja apenas um louco devaneio. Que simplesmente não tem como dar certo.

Mas vou te contar uma coisa: quando você acredita em algo, com todo o seu coração, nada, mas absolutamente NADA te detém. Imprevisto acontecem? O tempo todo!!! E os problemas, loucamente, se transformam em oportunidades.

Você por estar lendo esse texto é ter duas sensações: compreender ou duvidar.

Se você compreende, não preciso explicar.

Se você duvida, vou te dar uma prova de que estou certa: a Menção Honrosa concedida pelo Centro de Altos Estudos em Educação e Desenvolvimento (CAESE), instituição signatária do pilar europeu dos direitos sociais e do pacto europeu pelas competências.

Sim, meus amigos. Eu recebi essa honraria. E a recebi no Louvre. E chorei como uma criança, porque foi um divisor de águas na minha vida. Foi como Deus me apontando o seu dedo em meio a um raio de sol e dizendo “você está no caminho certo. Continue.”

E por que estou dividindo isso aqui? Bom, primeiro, porque se você lê meus textos, já me conhece um pouquinho e saberá o impacto que isso teve em mim. Segundo, porque todos precisam saber. Todos precisam entender que seguir seus sonhos vale cada gota de suor, cada minuto pedido, cada real que se deixou de ganhar. Porque “a vida é trem bala, parceiro”, e quando descermos na estação, não importa o que carregamos na mala, mas, sim, os sorrisos que deixamos pelo caminho.

Obrigada. Sou só gratidão.

