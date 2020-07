Magazine Sabrina Sato faz faxina e o tamanho de sua estante impressiona

19 de julho de 2020

Apresentadora mora em apartamento na cidade de São Paulo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Sabrina Sato compartilhou seu momento de faxina no apartamento neste fim de semana. A apresentadora mostrou a limpeza que fez na estante na sala e o móvel impressionou pelo tamanho e altura.

Ela chegou a fazer uso de uma escada para alcançar as partes mais altas da estante. O imóvel, localizado no bairro nobre dos Jardins, em São Paulo, tem 655 metros quadrados e três suítes. Durante a quarentena, a apresentadora conta com a companhia dos pais, Kika e Omar, que vieram de Penápolis, no interior do estado, para ficar com a família.

Mãe de Zoe, de 1 ano e 7 meses, Sabrina falou sobre a educação da menina em um bate-papo na internet. “É muito difícil ser mãe. É simples porque está no nosso instinto, mas ao mesmo tempo dá muito medo. Não é só dar de mamar e trocar fralda, a gente está colocando um cidadão no mundo que tudo que ele fizer na sociedade é a nossa educação, é o amor que a gente deu que está valendo. É muito importante o que a gente vai ensinar para os nossos filhos. Eu coloco limites, falo não mesmo que doa muitas vezes”, explica a apresentadora.

Sabrina conta que, que é casada com o ator Duda Nagle, não descarta a possibilidade de aumentar a família no futuro e pretende dar irmãozinhos para Zoe. “Eu quero planejar direitinho, para daqui dois anos, um ano e meio. Estou com 39 anos, então vou falando com os meus médicos, vou acompanhar meus hormônios(…). O Duda quer muito [ser pai novamente], a gente quer sim, mas mais para frente a gente vai fazer com maior carinho, com maior amor. Eu também quero adotar, tenho o sonho de adotar”, disse.

