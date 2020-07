Magazine “Preocupante”, diz Claudia Leitte sobre os planos de adiar o Carnaval 2021

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Cantora falou sobre importância da data no Brasil e planos para inovar, caso seja necessário. (Foto: Reprodução/Instagram)

Não importa a época do ano, Claudia Leitte está pensando em Carnaval. Em papo com Quem, a cantora comentou as discussões recentes sobre adiar a celebração em 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus.

“Eu vejo as pessoas falando que não deveria acontecer, mas além de ser uma festa popular maravilhosa – ela é pra mim o que o Natal é para as crianças – ela é um gerador de trabalhos, movimenta toda a economia do nosso país. Nós somos um povo que faz Carnaval e temos uma massa enorme que vive de Carnaval. Então é muito preocupante por várias situações, pela emocional também”, afirmou.

Uma das principais estrelas do Carnaval, Claudinha confessa que já tem o tema para a folia de 2021 definido “há alguns anos”, mas que agora está pensando em formas de remanejar toda sua programação, que também inclui promoções e lançamentos de músicas.

Para ela, apesar do momento adverso, ainda é possível que a festa seja feita, mesmo que não de maneira tradicional : “Podem adiar o Carnaval ou a gente faz diferente, virtual, com um apelo diferente. A gente canta em um trio isolado e cada artista vai passando um pro outro, cada um em sua casa e todo mundo assistindo a uma grande transmissão. Já imaginei várias coisas acontecendo, mas agora é esperar”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine