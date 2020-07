Magazine Gwyneth Paltrow posa com a filha de 16 anos e a internet reage, dizendo: “Gêmeas”

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Apple e a mãe, Gwyneth Paltrow. (Foto: Reprodução/Instagram)

Gwyneth Paltrow usou seu Instagram, neste domingo (19), para mostrar um momento relaxante com a filha, Apple, de 16 anos. A atriz e empresária ainda é mãe de Moses, de 14 anos.

“Verão com minha Apple”, limitou-se a escrever Paltrow, de 47 anos, em clique sem maquiagem em uma espreguiçadeira com a primogênita. Apple e Moses são filhos de Gwyneth com o músico Chris Martin, vocalista do Coldplay. Os dois ficaram juntos de 2002 a 2014.

“Gêmeas”, disparou a modelo Ellen Macpherson. “Como ela está linda”, elogiou a atriz Selma Blair. “Ela é exatamente igual a você”, “idênticas” e “mesma cara” ainda foram comentários deixados no post.

Dieta

Recentemente, a atriz revelou detalhes da dieta que segue para se manter jovem. Ela adota alimentação com foco em preservar a pele, a forma física e a saúde mental, segundo suas próprias palavras.

Gwyneth Paltrow é dona da Goop, uma clínica que estuda novos tipos de tratamentos estéticos. Em entrevista ao site da empresa, ela afirmou ser adepta da alimentação ayurveda e do jejum intermitente.

O jejum intermitente consiste em ficar cerca de 12 horas sem se alimentar entre as refeições. Já a alimentação ayurveda é baseada na tradição indiana, que combina os elementos ar, fogo, água, terra e éter na nutrição.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine