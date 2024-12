Luiz Carlos Sanfelice Safety in the work (15): PPR – os filtros mecânicos

Por Luiz Carlos Sanfelice | 27 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Capítulo XIII – Continuação… 3

Os modelos de PURIFICADORES DE AR são: 1.- Respiradores com Filtros Mecânicos; 2.- Respiradores com Cartuchos Químicos; 3.- Respiradores Combinados Químico-Mecânicos; 4.- Máscaras para Gases. São chamados Purificadores por que nos 4 tipos de Peça Facial, são acopladas ou rosqueadas peças que filtram o ar ambiente, ‘limpando’ o próprio ar que o circunda e presente no ambiente. Purificadores, portanto, não são fontes geradores de ar respirável, como são os Provedores e os Autônomos.

Pela ordem vamos detalhar cada um:

1.- Respiradores com Filtros Mecânicos: são os que oferecem proteção respiratória contra partículas suspensas no ar, incluindo os pós, neblinas, vapores de metais e fumos. Eles são, basicamente, constituídos de uma peça facial suave e flexível, com um desenho de ¼ ou de ½ ou de máscara inteira, sobre os quais se coloca diretamente um dos modelos de filtros mecânicos feitos de um material fibroso definido, que retém o caminho das partículas daninhas. Só são detidas as partículas. Os gases não. Estes se estiverem presentes no ar, eles passarão. Tenha-se, pois, sempre em conta, que os filtros mecânicos não oferecem proteção contra gases, vapores ou deficiência de oxigênio. Temos que ter em mente que as partículas inferiores a 10 micron, podem passar através do ‘trançado’ das fibras do filtro e que as de 5 e 2 micros podem atingir a profundeza dos pulmões e toda trama alveolar. Se o ar passa, elas passam também, a menos que medidas criativas as detenham. A ciência desenvolveu um produto químico onde a manta fibrosa, antes de ser cortada no molde do filtro, é embebida e, depois de secar, é levada a navalha de corte. Este ‘tratamento’ cria nessa manta fibrosa uma carga eletrostática que ‘gruda’ (adere) a partícula e impede que atravesse a fibra. Outro detalhe que devemos ter em conta é que nem todas as partículas suspensas no ar, são estáveis. Algumas se hidrolisarão e desprenderão gases ácidos e outras podem se volatilizar e produzir vapores. E os Filtros Mecânicos não dão proteção contra gases e vapores.

A decisão de qual a peça facial que deve ser usada, se de ¼, de ½ ou 1/1, consiste em saber, também, o quanto as partículas suspensas no ar possam ser danosas para pele, se apenas imperceptíveis, se desconfortáveis, se solúveis em água (suor) mas, especialmente, o quanto são danosas aos olhos. Assim, também, ao definir o tamanho da peça facial, deve-se ter em conta, se o trabalho do usuário requer mais esforço, movimentação constante, atividade física corporal que, no conjunto, venha ser necessário maior liberdade, facilidade em respirar, conforto, e o volume de poeira sobre a capacidade de saturação do filtro. Por exemplo, são bem diferentes as rotinas e exposições de um laminador de chumbo, de uma exposição a farelo de arroz ou da trituração de placas de sulfato de alumínio, de um faxineiro de chão de fábrica, de um soldador elétrico ou de uma solda oxiacetilênica.

Como todo respirador, máscara e filtros e cartuchos devem ter a Aprovação dos Órgãos Governamentais responsáveis e os fabricantes desses

EPRs sabem e conhecem os seus produtos e os produtos concorrentes, o profissional da empresa que necessita implantar um PPR, poderá ouvir as opinião e as informações de cada um, ampliando assim o leque de conhecimento para afinal, oferecer aos funcionários de sua empresa sujeitos a riscos de trabalho, a decisão mais adequada para, com o menor risco, com o menor custo, maior eficiência, melhor produtividade ter para todos o melhor resultado.

Os Filtros Mecânicos, dependendo do fabricante, podem ter diferentes formas e modelos. Podem ser redondos, côncavos, convexos, sextavados, rosqueados, encaixados ou encapsulados e todos, sem exceção, para terem validade, serem Certificados com a Aprovação Oficial.

As Minas de Carvão, de cobre, de subsolo ou a céu aberto. As de minério de ferro, as usinas de pelotização de ferro, siderúrgicas e metalúrgicas, malharias e tecelagens, são locais onde, necessariamente, deverão ser usados Respiradores ou Máscaras com Filtros Mecânicos, com a severa observação e conhecimento de se as diversas possibilidades de partículas no ar, sejam só incômodas, ou partículas tóxicas, ou produtoras de fibroses, silicoses, pneumoconioses ou cancerígenas.

Tudo que visa ou serve para preservar a vida e a saúde é bom e vale. Basta visitar um Hospital, qualquer hospital, e essa verdade nos atinge com vigor.

Na próxima edição, de nº 16, prevista para 03.01.25, em continuação a este Capítulo, (fase 4) vamos falar sobre o item 2.-Respiradores com Cartuchos Químicos.

(Luiz Carlos Sanfelice – lcsanfelice@gmail.com)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Luiz Carlos Sanfelice

https://www.osul.com.br/safety-in-the-work-15-ppr-os-filtros-mecanicos/

Safety in the work (15): PPR – os filtros mecânicos

2024-12-27