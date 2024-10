Rio Grande do Sul Safra gaúcha de trigo deve passar de 4 milhões de toneladas

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2024

Colheita foi aberta oficialmente nesse fim de semana na cidade de Cruz Alta. (Foto: Arquivo/O Sul)

Aberta oficialmente nesse fim de semana na cidade de Cruz Alta (Região Noroeste), a safra 2023-2024 de trigo no Rio Grande do Sul deve chegar a 4,2 milhões de toneladas, em uma área plantada de 1,3 milhões de hectares. Trata-se da cultura de inverno mais semeada no mapa gaúcho.

O Estado foi o maior produtor brasileiro do cereal em 2023, com um desempenho histórico de 5,7 milhões de toneladas. Já no ano passado, o total caiu para 2,9 milhões, devido a adversidades climáticas – a liderança acabou assumida pelo Paraná, com 3,6 milhões de toneladas.

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Trigo (Abitrigo) apontam, ainda, que a moagem no Rio Grande do Sul chegou a 2,17 milhões de toneladas em 2023. Ao menos 38 moinhos estavam ativos no período, o que representa 17% do universo nacional.

O titular Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Clair Kuhn, esteve presente na cerimônia, realizada na Fazenda Santa Terezinha (próxima à rodovia federal BR-158). Segundo ele, Cruz Alta é um grande cenário na produção do cereal no Rio Grande do Sul, sendo inclusive o município-sede da Feira Nacional do Trigo (Fenatrigo). Kuhn acrescenta:

“No ano passado, o plantio do trigo apresentou algumas dificuldades, após a grande safra em 2022, e agora se espera novamente uma boa colheita”.

A prefeita Paula Librelotto, por sua vez, destacou o compromisso com os produtores: “Nosso papel é o de buscar melhorias para as estradas rurais e segurança para o setor. Prosseguiremos na defesa das pessoas, o que é mais precioso. Afinal, a comida que está na mesa da cidade vem das mãos de uma família do campo, forte e resiliente”.

Soja

Conhecido como “vazio sanitário”, o período de proibição ao cultivo da soja no Rio Grande do Sul se encerrou no final de setembro, permitindo em 1º de outubro o início do plantio da safra 2024-2025. As operações de semeadura ainda estão restritas a pequenas áreas, de caráter mais experimental, ou em cultivo escalonado, sem maior expressão estatística.

“Os produtores ainda estão concentrados na preparação das áreas e na dessecação da vegetação para garantir o adequado estabelecimento das lavouras”, relatam representantes do segmento. A área a ser cultivada é estimada em mais de 6,8 milhões de hectares, uma alta de 1,54% em relação à safra anterior. Já a produtividade deve alcançar 21,6 milhões de toneladas – média de quase 3,2 toneladas por hectare.

Milho

Impulsionada pelo avanço das atividades na Metade-Norte e na Fronteira-Oeste do Estado, onde as operações de semeadura estão bastante avançadas e praticamente concluídas, a área semeada de milho atingiu na semana passada 64% do projetado para a safra, apresentando evolução de 4% em relação ao período anterior.

Mas as regiões Centro e Sul apresentam ritmo de semeadura mais lento, devido ao excesso de umidade do solo. Isso dificulta a utilização de máquinas agrícolas, tanto pela falta de piso quanto pelo risco de compactação do solo.

(Marcello Campos)

