Por Redação O Sul | 15 de julho de 2024

Uma vez agendado o atendimento, a pessoa deve comparecer no dia e horário solicitados Foto: Cristine Rochol /SMS/PMPA

Para solicitar um medicamento no Celme (Centro Logístico de Medicamentos Especiais), é necessário primeiro abrir um protocolo. Atualmente, cinco locais em Porto Alegre recebem essa solicitação, quatro deles com a opção de demanda espontânea ou por agendamento. O agendamento pode ser realizado diretamente no site, por telefone ou presencialmente no Celme.

Dúvidas sobre o agendamento podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (51) 3289-2360. Também é possível abrir protocolo diretamente neste site, acessível para usuários maiores de 18 anos.

Uma vez agendado o atendimento, a pessoa deve comparecer no dia e horário solicitados. Caso não possa estar presente, é importante desmarcar a agenda, possibilitando que seja ocupada por outro usuário.

Locais para abrir protocolo por demanda espontânea ou agendamento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h:

Centro de Saúde Murialdo – Avenida Bento Gonçalves, 3722, Partenon

Farmácia Distrital Vila dos Comerciários – Rua Prof. Manoel Lobato, 151, Santa Tereza

Farmácia Distrital Restinga – Rua Álvaro Difini, 520, Restinga

Unidade de Saúde Assis Brasil – Avenida Assis Brasil, 6615, Sarandi

Local para abrir protocolo por agendamento, de segunda a sexta-feira:

Celme – Avenida Azenha, 295, com atendimento das 8h às 17h (abertura às 7h30 para acolhimento)

