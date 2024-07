Política Após ida do presidente da Argentina a Santa Catarina, Brasil chama embaixador para consultas

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2024

O motivo principal da convocação é a participação de Javier Milei (foto) na Conferência de Ação Política Conservadora Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Itamaraty convocou o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, para ir a Brasília para ser consultado sobre a relação do país com o presidente da Argentina, Javier Milei.

Nesta segunda-feira (15), Bitelli se reuniu com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira. Ele também tem encontros previstos com o presidente Lula e com o vice Geraldo Alckmin.

O motivo principal da convocação é a participação de Milei na Conferência de Ação Política Conservadora, ocasião em que se encontrou com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O argentino foi ao encontro da direita, mas deixou de ir à reunião do Mercosul, em Assunção, na última segunda-feira (08), o que incomodou o Palácio do Planalto.

Segundo fontes do governo, a convocação é incomum, mas não tem caráter de retaliação ao governo argentino. O objetivo é avaliar os rumos da relação, que “passa por um momento diferente”. Bitelli chegou na noite de domingo (14) a Brasília e volta a Buenos Aires na semana que vem.

