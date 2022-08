Rio Grande do Sul Saiba como chegar e como comprar os ingressos para a Expointer 2022

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

A 45ª Expointer será realizada de 27 de agosto a 4 de setembro, em Esteio Foto: Fernando Dias/Seapdr Confira as principais informações para programar a ida ao parque de exposições Assis Brasil, em Esteio Foto: Fernando Dias/Seapdr

Os portões do parque estadual de exposições Assis Brasil, em Esteio, serão abertos às 8h, neste sábado (27), com diversas atrações previstas para os nove dias de Expointer, que será realizada de 27 de agosto a 4 de setembro.

A expectativa da organização é receber, no período, mais de 600 mil visitantes, que percorrerão os 70 mil metros quadrados de área de exposições com atrações do agronegócio. Com projeção de faturamento de R$ 4 bilhões neste ano, a Expointer é um dos mais tradicionais eventos do setor na América Latina.

No total, foram inscritos 6.378 animais, sendo 5.093 de argola, o que corresponde a 80% do total, e 1.285 rústicos, equivalente a 20%. Além disso, o Pavilhão da Agricultura Familiar terá 337 expositores, apresentando a variedade de produtos provenientes de agroindústrias familiares, setor de plantas e artesanato.

Confira as principais informações sobre como chegar; os valores de ingressos e de estacionamento; programação completa e o mapa do parque:

• Como chegar

Para chegar ao parque de exposições, localizado no km 13 da BR 116 (via lateral) em Esteio/RS, são indicados alguns trajetos de acordo com a região de origem:

• De carro – no sentido Porto Alegre/Canoas existem três formas de acesso:

* Vindo diretamente pela av. Guilherme Schell, por dentro de Canoas costeando a linha do Trensurb se chegará ao acesso dos portões do parque;

* Vindo pela BR 116, acessar a via lateral antes da Petrobras, seguir até a rótula que fica em frente ao portão principal da Petrobras, contorná-la e seguir as orientações das placas indicativas existentes no local;

* Vindo pela BR 116, seguir pela pista principal da rodovia, passar em frente ao parque de exposições – o acesso ao parque sob o viaduto estará fechado durante todo o período da exposição – seguir, pela via lateral, até o viaduto da RS 118 (km 254), fazer o retorno e acessar a via lateral no outro sentido, onde haverá placas indicativas para o acesso aos portões;

* Vindo pela BR 448 (Rodovia do Parque), no trevo do km 4, acessar a Av. Cezar Antônio Bettanin e seguir as orientações das placas.

• De carro – no sentido da região do Vale dos Sinos para Esteio há duas formas de acesso:

* Vindo pela BR 116, seguir pela pista principal passando sobre o viaduto de acesso ao município de Esteio, seguir até a saída da BR 116 para a rótula que fica em frente ao portão principal da Petrobras, contorná-la e seguir as orientações das placas;

* Vindo pela BR 116 (via lateral), seguir até a rótula (sob o viaduto) e pela av. Guilherme Schell passando pela frente do parque para acessar o portão 15;

* Vindo pela BR 448 (Rodovia do Parque), no trevo do km 4, acessar a Av. Cezar Antônio Bettanin e seguir as orientações das placas indicativas.

• Novo Acesso pela Rodovia 488 – Rodovia do Parque

Uma das possibilidades para chegar até a Expointer é o novo acesso pela Rodovia 488 – Rodovia do Parque.

Trensurb

Para chegar ao parque de Exposições, desde Porto Alegre ou desde Novo Hamburgo, o desembarque deve ocorrer na estação de Esteio.

A Trensurb montou uma operação especial para adequar o seu serviço de acordo com o aumento de passageiros nos finais de semana em decorrência da 45ª Expointer. Além disso, serão adotados medidas para realizar uma melhor orientação do fluxo na Estação Esteio – situada ao lado do parque de exposições. Também haverá reforço no efetivo de empregados de estações e da segurança metroviária, além de plantões de equipes de manutenção em Esteio.

Nos dias úteis, a operação se mantém conforme as tabelas horárias normais – sempre ficando atento às restrições operacionais impostas pelo reflexo de recentes furtos de cabos de sinalização.

Nos finais de semana de Expointer, os horários dos trens foi modificado. Haverá uma redução dos intervalos entre viagens para 12 minutos durante a maior parte do dia e de oito minutos, no final da tarde e início da noite – normalmente, os intervalos são de pelo menos 15 minutos nos sábados e de 20, nos domingos.

Horários dos trens no decorrer da semana:

• Partidas estação Mercado

Faixa horária – Intervalo (minutos)

6h31 – 6h58 (10)

6h58 – 7h19 (7)

7h19 – 16h19 (12)

16h19 – 16h43 (8)

16h43 – 18h25 (6)

18h25 – 18h57 (8)

18h57 – 19h07 (10)

19h07 – 19h55 (12)

19h55 – 20h25 (15)

20h25 – 23h25 (20)

• Partidas estação de Novo Hamburgo

Faixa horária – Intervalo entre trens (minutos)

5h – 5h43 (12)

5h43 – 5h53 (10)

5h53 – 6h21 (7)

6h21 – 7h06 (5)

7h06 – 8h09 ( 7)

8h09 – 17h18 (12)

17h18 – 18h07 (8)

18h07 – 19h55 (12)

19h55 – 20h25 (15)

20h25 – 23h25 (20)

Horários e intervalos nos finais de semana de Expointer:

• Partidas estação Mercado

Faixa horária – Intervalo (minutos)

5h – 16h07 (12)

16h07 – 19h03 (8)

19h12 – 20h (12)

20h – 21h (15)

21h – 23h25 (20)

• Partidas estação de Novo Hamburgo

Faixa horária – Intervalo (minutos)

5h – 16h08 (12)

16h08 – 19h04 (8)

19h04 – 19h28 (12)

19h28 – 20h25 (15)

20h25 – 23h25 (20)

INGRESSOS

Para visitar a 45ª Expointer, é possível comprar os ingressos nas bilheterias:

• Pedestre: R$ 16

• Estudante: R$ 8, com apresentação de

Carteira oficial de estudante da UNE (ensino superior), UBES (ensino médio ou fundamental), UGES (União Gaúcha dos Estudantes); Carteira expedida por agremiação ou associação de estudantes do ensino médio ou superior. (Leis 12.852 e 12.933)

• Idosos com 60 anos ou mais: R$ 8, com apresentação da Carteira de Identidade;

• Pessoas com deficiência: R$ 8 (de acordo com a Lei Federal nº 13.146/2015);

• Crianças de até 6 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis: entrada gratuita.

ATENÇÃO:

• A entrada de pedestres ocorrerá pelos portões 2 e 6, das 8h às 20h30.

• A venda de ingressos para visitação à feira será realizada de forma on-line e presencial. A comercialização na plataforma virtual já está disponível.

• Clique aqui e adquira o seu ingresso

ESTACIONAMENTO

• Valor: R$ 40 por veículo

• O preço NÃO INCLUI a entrada do motorista, nem dos demais passageiros

• Entrada dos veículos visitantes pelo portão 15

• Horário: das 8h às 20h30

• Camping Expositores de Animais: R$ 400

• Entrada pelo portão 11

