Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Jogador recebeu elogios do técnico Roger Machado e pode começar duelo com o Ituano Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O técnico do Grêmio, Roger Machado, aproveita a semana de treinamentos para trabalhar variações na escalação do time. Para a partida diante do Ituano (SP), nesta sexta-feira (26), às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o treinador pode apostar na repetição da escalação do meio campo com três volantes: Bitello, Lucas Leiva e Villasanti.

Na avaliação do comandante tricolor, Bitello teve boa atuação, com gol, pisando na área e auxiliando no andamento das ações ofensivas. O volante não começava uma partida entre os titulares desde o duelo contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Na ocasião, o camisa 38, foi expulso por uma entrada forte no adversário.

Já no ataque, o técnico tricolor enfrenta problemas. Com a saída de Ferreira, que voltou a sentir uma lesão na coxa, Guilherme deve assumir a titularidade. Na defesa, o capitão Geromel deve voltar ao time titular e formar a dupla com Bruno Alves. O defensor estava suspenso durante a partida contra o Cruzeiro.

O time de Roger não vence há duas rodadas pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A projeção de público para o confronto contra o Ituano é de 15 mil torcedores. O árbitro da partida será André Luiz de Freitas Castro.

