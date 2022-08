Inter Inter se prepara para partida contra o Juventude no Brasileirão

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O jogo contra o time da Serra Gaúcha está marcado para segunda-feira (29), às 20h, no Beira-Rio Foto: Ricardo Duarte/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Internacional, comandado pelo técnico Mano Menezes, terá tempo para recuperar os jogadores e ajustar todos os detalhes para enfrentar o Juventude. A partida contra o time da Serra Gaúcha está marcada para a próxima segunda-feira (29), às 20h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Brasileirão.

No treinamento realizado nesta quinta-feira (25), a comissão técnica dividiu o elenco no CT Parque Gigante. O grupo que fez um trabalho mais forte na quarta-feira (24) realizou a primeira parte dos exercícios no gramado, depois um complemento na academia. Já o restante dos atletas ficou no campo e fez um treino de construção ofensiva e transição.

O Colorado volta a treinar na manhã desta sexta-feira (26), visando a partida contra o Juventude. Com 39 pontos no Campeonato Brasileiro, o Inter ocupa a quinta colocação na tabela do brasileirão.

Já o Juventude é o último colocado na competição e pontua 17 pontos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter