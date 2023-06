Tecnologia Saiba como como fazer eletrônicos como PC e celular durarem mais tempo

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2023

(Foto: Domenico Loia/Unsplash)

Conforme a tecnologia avança, mais dispositivos eletrônicos entram em nossa casa e ocupam mais espaço dentro das rotinas pessoais, de estudo ou trabalho. Com isso, surge a responsabilidade de manuseá-los e preservá-los de maneira correta para garantir que os periféricos não quebrem com facilidade. Confira, a seguir, algumas dicas sobre como fazer os eletrônicos como PC e celular durarem mais tempo.

– Não force a entrada de plugs de conexão: Às vezes, os plugs de conexão não entram no painel do dispositivo devido ao acúmulo de sujeira ou detritos, por uma barreira física ocasionada por cases, ou pela incompatibilidade do conector com o eletrônico. Por isso, o ideal é analisar o produto com atenção antes de persistir na conexão de um plug, visto que isso pode quebrar a entrada e impedir que o usuário a utilize para seu propósito inicial (como carregamento, ouvir música, ou conectar a outros aparelhos).

– Procure por assistência técnica especializada: Adquirir uma garantia estendida durante a compra de um produto é bastante indicado, pois em caso de defeitos ou quebras, o usuário pode levá-lo diretamente para os técnicos da fabricante do periférico. Isso é importante porque não há técnicos mais especialistas em um produto do que aqueles que o desenvolveram.

– Guarde o equipamento corretamente: Todo periférico precisa ser armazenado corretamente após a conclusão de seu uso. Isso significa não apenas que você deve fechar a tampa do seu notebook após a utilização, por exemplo, como deve deixá-lo longe de lugares com exposição ao sol, umidade, e mudanças severas na temperatura. Ter esses cuidados evita que as peças internas dos eletrônicos (ou a própria tela) pifem e impeçam que você os utilize.

– Não higienize os aparelhos com água: Embora a água, como solvente universal, seja utilizada para limpar diversas superfícies dentro de casa, é interessante mantê-la longe dos eletrônicos. O mais indicado é usar uma flanela ou pano de microfibras, e umedecê-la com álcool etílico a 70%. Essa substância é muito volátil, logo, deve evaporar com facilidade e não vai acumular no produto.

2023-06-10