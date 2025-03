Porto Alegre Saiba como comprar ingressos para o Carnaval 2025 de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de março de 2025

Os valores dos ingressos nos camarotes e frisas variam entre R$ 2 mil e R$ 6 mil para ambas as noites. Foto: Pedro Piegas/PMPA

Segue em andamento a venda de ingressos para o Carnaval 2025 de Porto Alegre. A festa acontece no Complexo Cultural do Porto Seco, nos dias 14 e 15 de março. Do total de 129 camarotes, ainda restam 40. Das 80 frisas, 50 já foram comercializadas, restando 30 à disposição do público. Confira abaixo onde e como comprar.

Os valores dos ingressos nos camarotes e frisas variam entre R$ 2 mil e R$ 6 mil para ambas as noites. As frisas têm capacidade para oito pessoas e os camarotes para 15.

No Camarote Bar, localizado na beira da pista do desfile, ao lado do recuo da bateria, dos 2 mil lugares ainda há mais de mil disponíveis. O espaço tem bar com bebidas e alimentação, cadeiras e mesas, área para fumantes, banheiros, roda de samba com palco 360 graus, iluminação, sonorização e telão de LED com transmissão dos desfiles em tempo real.

Os valores para uma noite (sexta-feira ou sábado) variam de R$ 150 a R$ 250 reais. O passaporte para as duas noites de desfiles varia de R$ 200 a R$ 300. Já o acesso às arquibancadas do Porto Seco são gratuitas. Este ano serão disponibilizados 6.480 lugares.

Os pontos de venda podem ser conferidos no site da prefeitura.

Programação

Sexta-feira (14) – Grupo Prata: Filhos de Maria, Protegidos da Princesa Isabel e Realeza.

Grupo Ouro: Fidalgos e Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí, Copacabana, Imperadores do Samba e União da Vila do IAPI.

Sábado (15) – Grupo Prata: Academia de Samba Praiana, Unidos de Vila Mapa, Império da Zona Norte e União da Tinga. Grupo Ouro: Império do Sol, Unidos de Vila Isabel, Estado Maior da Restinga, Bambas da Orgia e Imperatriz Dona Leopoldina.

