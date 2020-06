Estilo Saiba como deixar sua casa mais quente no inverno

26 de junho de 2020

Atitudes farão a diferença na hora de deixar sua casa mais quente. (Foto: Reprodução)

Os dias frios típicos de inverno chegaram e, agora, qualquer coisinha que ajude a deixar a casa mais quente é, completamente, bem-vinda. Baixo, segue algumas dicas para aquecer os ambientes de maneira simples e natural durante a estação.

Atitudes que farão a diferença na hora de deixar sua casa mais quente:

Deixe o Sol entrar

Procure acordar mais cedo para abrir as cortinas e persianas e deixar que o sol entre para aquecer os ambientes. Desta forma, quando a noite chegar e a incidência de luz diminuir, trazendo a sensação de temperaturas mais baixas, os móveis e paredes terão retido calor e você se sentirá mais quentinha.

Tire o tapete do armário

Sabe aquele tapete que está guardado dentro do armário há anos? Ele pode ser um ótimo aliado na hora de combater o frio e, com certeza, ajudará a manter sua casa mais quente. Escolha um lugar para colocá-lo e conte com a peça para propiciar ambientes aconchegantes durante a estação.

Cortinas para a madrugada

Assim como deixar o sol entrar de manhã é sempre uma ótima pedida para combater o frio, o ideal para a madrugada é manter tudo bem fechado, já que a temperatura costuma cair bastante. Pensando nisso, abaixe as persianas e invista nas cortinas para ajudar a reter o calor dentro dos cômodos.

Ventilador de teto como aliado

Para quem possui aqueles ventiladores de teto, uma dica de ouro é inverter a direção das pás. Ao fazer isso, o ar quente passará a ser empurrado para baixo, contribuindo até mesmo com a conta de luz, já que não haverá necessidade de ligar o aquecedor.

Mantas no sofá

Um passo simples é apostar em uma manta para cobrir o sofá. Isso fará com que ocorra uma troca de calor entre o seu corpo e o tecido que tem alta capacidade de reter a temperatura mais quente. Para os dias frios, você pode, também, pegar um outro edredom para se cobrir enquanto estiver sentada no móvel.

Isole portas e janelas

Para evitar que o vento gelado entre, será preciso tapar todas aquelas pequenas frestas que ficam entre as portas e janelas. Para evitar que o calor escape e que o frio invada os cômodos, utilize fitas adesivas para isolar o ambiente.

Pratos de forno

Para os dias mais frios do ano, é essencial apostar em pratos quentes e que utilizam o forno. Além de caírem superbem com a estação, o fogo ligado ajuda a esquentar ainda mais a casa enquanto prepara os alimentos.

