A maioria dos homens presos pelos ataques em Brasília foi para os blocos 4 e 6 do Complexo da Papuda II. Quando eles chegaram ao local, no dia 10 de janeiro, representantes da Defensoria Pública do DF e da Defensoria Pública da União fizeram uma inspeção para avaliar as condições do presídio, que está superlotado.

Segundo os defensores, as celas onde ficam os presos têm uma pia, um chuveiro com água fria e um vaso sanitário. O banheiro fica à vista de quem passa no corredor, sem privacidade para os presos realizarem suas necessidades. As portas das celas são chapeadas e há algumas ventanas, que permitem iluminação e ventilação mediana. Há camas de concreto e colchões.