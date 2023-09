Inter Saiba como é o contrato do novo lateral-esquerdo do Inter

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Dalbert assinou só até dezembro de 2023 Foto: Reprodução Dalbert assinou só até dezembro de 2023 (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter concluiu as negociações para anunciar a contratação do lateral-esquerdo Dalbert. Ele assina contrato até dezembro da temporada de 2023. Com passagens pelas categorias de base de Fluminense e Flamengo, o defensor construiu toda a carreira na Europa. Desde 2013, atuou em grandes centros do futebol.

Segundo os dirigentes colorados, o contrato do jogador será curto e de produtividade. Ele assinou até o final da temporada de 2023.

Se ele jogar um número determinado de partidas, o contrato pode ser renovado para a temporada de 2024.

O seu salário é fixo na casa de R$ 100 mil mensais. Ele deve ganhar mais com a questão da produtividade. Quanto mais ele entrar em campo, o ganho mensal vai aumentando.

Dalbert está há mais de um ano sem jogar. Com 29 anos, essa será a primeira oportunidade dele como profissional no futebol brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/saiba-como-e-o-contrato-do-novo-lateral-esquerdo-do-inter/

Saiba como é o contrato do novo lateral-esquerdo do Inter

2023-09-07