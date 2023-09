Grêmio Suárez é artilheiro do Grêmio no Brasileirão e pode entrar no top 5 de goleadores da Arena

Centroavante precisa de um gol para igualar Ferreira como quinto maior artilheiro da Arena

Suárez chegou em Porto Alegre e imediatamente virou ídolo gremista. Além disso, o jogador está correspondendo dentro de campo. O camisa 9 pode entrar no top 5 dos maiores goleadores da história da Arena do Grêmio.

O uruguaio ultrapassou o meia Cristaldo e se tornou o artilheiro do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Com o gol marcado no Cuiabá, o centroavante chegou ao 18° gol com a camisa do clube gaúcho. O sexto do uruguaio no campeonato, que agora soma um a mais que o meia argentino.

Dos 18 gols marcados pelo Tricolor, Suárez marcou 16 deles dentro da casa do clube gaúcho. Esse número já o coloca como o sexto maior artilheiro do estádio gremista, atrás de Ferreira, que tem um gol a mais.

Artilheiros da Arena do Grêmio: Diego Souza – 55 gols

Everton Cebolinha – 43 gols

Luan – 41 gols

Barcos – 28 gols

Ferreira – 17 gols

Suárez – 16 gols

