Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2023

(Foto: Divulgação/Royal Caribbean)

A empresa de transporte marítimo Royal Caribbean deve realizar, em janeiro de 2024, a primeira viagem do Icon of the Seas. Esse é o maior navio de cruzeiro do mundo, cinco vezes mais pesado do que o famoso Titanic.

A embarcação tem capacidade para receber quase 10 mil pessoas, sendo 7,6 mil passageiros e 2,35 mil tripulantes. O primeiro cruzeiro do Icon of the Seas terá sete dias de duração e começará em Miami, nos Estados Unidos. A embarcação passará pelo mar do Caribe, na viagem que inclui visita a uma ilha privativa da empresa nas Bahamas.

Os preços por passageiro variam entre US$ 1.537 e US$ 5.245, a depender da hospedagem e das atrações exclusivas. Confira mais detalhes sobre as atrações do cruzeiro:

Piscinas

O navio tem sete piscinas com diferentes formatos. Há opções com hidromassagem exclusivas para adultos, além de um bar aquático e uma piscina que fica na borda da embarcação, oferecendo visão privilegiada para o mar.

Os passageiros ainda podem aproveitar o parque aquático: são seis tobogãs, sendo que um deles chega a 14 metros de altura.

O que tem mais para fazer?

O cruzeiro oferece atividades para todos os gostos. São 40 opções de bares e restaurantes temáticos. Balada, barzinho com jazz e karaokê são algumas opções, e o cardápio inclui comida mediterrânea, pratos mexicanos, entre outros.

Para relaxar, os passageiros poderão escolher entre 28 tipos de cabines que podem receber casais, grupos de viajantes e aventureiros solos.

Maior que o Titanic

Os navios de cruzeiro são classificados de acordo com a arqueação bruta, isto é, o peso. É aqui que o Icon of the Seas supera a concorrência, com 250,8 mil toneladas.

Em nível de comparação, o Titanic, que naufragou em 2012 após bater em um iceberg, pesava 46,32 mil toneladas.

O Icon of the Seas também supera a famosa embarcação em termos de capacidade para receber tripulantes, comprimento e altura.

