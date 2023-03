Tecnologia Saiba como evitar que o iMessage ocupe espaço de armazenamento do iPhone

8 de março de 2023

Descubra o que pode fazer para limpar espaço de armazenamento ocupado pelo iMessage. (Foto: Reprodução)

O iMessage ocupa muita memória interna do celular e faz isso de forma silenciosa, salvando mensagens e mídias automaticamente. Entretanto, você pode evitar esse problema com algumas configurações simples. Abra espaço na memória do seu iPhone agora com as seguintes dicas:

1. Apague as mensagens

Para liberar espaço rapidamente, você pode apagar as mensagens através dos ajustes do iPhone. Faça o seguinte: Acesse “Ajustes” e toque em “Geral”; Abra “Armazenamento do iPhone” e encontre o aplicativo “Mensagens” Nessa seção você pode ver todos os documentos e mídias e apagar manualmente.

2. Configure o histórico de mensagens

Outra forma de evitar que o iMessage ocupe espaço interno do iPhone é configurar o histórico de mensagens. Você pode definir assim o tempo até que elas sejam apagadas automaticamente: Acesse “Ajustes” e encontre o aplicativo “Mensagens”; Encontre a opção “Histórico de mensagens” e toque para configurar; Escolha entre as opções. disponíveis.

3. Altere a qualidade das mídias

Alterar a qualidade das mídias que você recebe ou envia diminui o espaço ocupado pelo iMessage. Ative a função da seguinte maneira: Acesse “Ajustes” e abra o aplicativo “Mensagens”; Deslize até o fim e ative a opção “Baixar Qualidade de Imagem”.

Com esses ajustes práticos, você pode limpar espaço interno do seu iPhone e evitar que o iMessage volte a encher a memória do celular.

Saiba como evitar que o iMessage ocupe espaço de armazenamento do iPhone