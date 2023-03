Tecnologia WhatsApp testa exibição de foto de usuários em grupos no Android

Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

Trata-se de uma mudança puramente visual, mas bastante útil para grupos com muitas pessoas. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp Beta para Android começou a testar o uso de ícones de perfil e fotografias nas conversas em grupos. A versão 2.23.4.18 adiciona essa novidade como uma forma mais simples de identificar o emissor de uma mensagem, afinal dá para ver a foto ou o avatar usado pela pessoa. Trata-se de uma mudança puramente visual, mas bastante útil para grupos com muitas pessoas ou com contatos que compartilham o mesmo nome.

Se o integrante do grupo não tiver uma foto de perfil ou a tenha ocultado, em razão das configurações de privacidade, o ícone padrão do bonequinho deve aparecer sobre um fundo colorido. Então, ainda que não dê para saber como é o rosto da pessoa, você poderá distingui-la pela sua cor, pois é a mesma usada no nome do contato.

Fotos e ícones do usuário em grupos do WhatsApp

O Zap já tinha experimentado a novidade na versão 22.23.0.70 para iOS, e agora faz o mesmo no Android. Há cerca de dois meses que os desenvolvedores não mostravam nada sobre isso, então muita gente achava ter sido abandonado ou se tornado exclusivo dos aparelhos da Apple.

A reimplementação mostra que a equipe do mensageiro ainda deseja implementar esse modo de exibição para todos. Testar um recurso ou ferramenta em dois sistemas operacionais ao mesmo tempo pode indicar a possibilidade de lançamento no aplicativo estável. Apesar disso, não há como se saber se isso ocorrerá de fato nem prever uma data.

O WhatsApp finalmente liberou o modo picture-in-picture (PiP) no iOS, que possibilita assistir a vídeos ou participar de chamadas em tela pequena enquanto executa outros aplicativos. O PiP do Zap está disponível no Android há bastante tempo, mas nunca havia desembarcado oficialmente no iPhone.

