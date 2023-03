Tecnologia Saiba como evitar que seu PC ou notebook fique superaquecido

Por Redação O Sul | 4 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Fique atento aos seus dispositivos travando. Isso pode ser um alerta de que há algo errado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As altas temperaturas ocasionadas pelo verão podem ter muitas consequências graves não só para a natureza e para nós, seres humanos, mas também para nossos dispositivos eletrônicos. Nesta época do ano, notebooks ou computadores podem facilmente superaquecer, tendo peças internas queimadas ou apresentando lentidão.

Às vezes, esses problemas podem aparecer com mais frequência, e nós podemos solucioná-los, mas existem momentos em que é algo realmente inesperado. Por isso, fique atento aos seus dispositivos travando. Isso pode ser um alerta de que há algo errado, e pode estar sendo causado pelo calor intenso.

Os mesmos cuidados são sugeridos a pessoas que possuem um PC gamer, já que eles também têm a tendência de sofrer com esse problema.

Sendo assim, fique atento a alguns sinais que servem como alerta: CPU com baixo desempenho e lentidão geral do sistema; Cooler (ventilador) fazendo barulho mais do que o normal; CPU ou notebook quentes demais; Aparelho ligando e desligando sozinho.

Alguns desses sinais não estão ligados somente ao calor, e por isso acabam sendo desconsiderados durante o verão, mas não devem.

Existe risco de explosão?

Essa é uma das perguntas mais constantes relacionadas a problemas nesses aparelhos. A verdade é que as chances de incêndio não são tão altas, mas podem, sim, acontecer.

Todo aparelho eletrônico possui um sistema próprio, capaz de diminuir a temperatura para evitar uma explosão. Mesmo assim, não devemos nunca desconsiderar as possibilidades.

5 dicas para evitar que seu PC ou notebook fiquem superaquecidos

Graças aos especialistas em equipamentos eletrônicos, podemos seguir algumas orientações para não prejudicar a vida útil desses aparelhos. Separamos algumas que você pode conferir a seguir.

Notebook ou computador

Mantenha seu notebook ou computador limpo nas loterias e no cooler, e em locais arejados; Não use o notebook no colo, na cama ou em superfícies como tecido, que retém calor.

PC Gamer

Tenha uma pasta térmica e um bom cooler; Tenha softwares que te ajudem a monitorar a temperatura do PC; Mantenha o PC limpo e o gabinete fechado para que os exaustores e ventoinhas funcionem bem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/saiba-como-evitar-que-seu-pc-ou-notebook-fique-superaquecido/

Saiba como evitar que seu PC ou notebook fique superaquecido