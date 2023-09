Rio Grande do Sul Saiba como fazer doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2023

Chuvas intensas resultaram em enchentes, mortes e milhares de desabrigados no Estado Foto: Maurício Tonetto/Secom Chuvas intensas resultaram em enchentes, mortes e milhares de desabrigados no Estado. (Foto: Maurício Tonetto/Secom) Foto: Maurício Tonetto/Secom

Para superarmos os danos provocados pelas chuvas intensas que resultaram em enchentes, mortes e milhares de desabrigados no Rio Grande do Sul neste início de setembro, a mobilização dos gaúchos é fundamental.

Doações em dinheiro

O governo do Estado estabeleceu uma chave PIX (CNPJ) de conta bancária para receber as doações em valores das pessoas e empresas que desejam repassar recursos para auxiliar às vítimas das enchentes no RS.

A medida visa dar segurança de que os valores destinados irão chegar em um canal oficial e que serão bem aplicados. Todo o processo passará por auditoria. A conta é do Banrisul e os valores serão geridos em parceria com entidades reconhecidas no trabalho de assistência social e ajuda humanitária, para reduzir a burocracia e acelerar a chegada a quem mais precisa. Podem ser feitas doações de qualquer valor.

PIX para a conta SOS Rio Grande do Sul

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Principal necessidade atual de doações em itens (17/9/2023)

Marmitas de plástico;

Sacolas de plástico para montar cestas básicas;

Escova de dentes;

Filme plástico stretch;

Fita zebrada pra isolamento das residências;

Sacos de lixo;

Toalhas de banho;

Marmiteiro de isopor;

Travesseiros;

Capas de chuva;

Carrinho de mão e pá;

Touca e luva para alimentação;

Talheres, pratos e copos descartáveis;

Cobertores;

Brinquedos;

Aparelho de barbear;

Fraldas geriátricas;

Rações para animais de produção e domésticos;

Luvas e botas de borracha, baldes, panos, vassouras, rodos, escova de limpeza;

Fraldas, roupas íntimas, absorventes e roupas de cama.

Outros itens que podem ser doados

Kits de material escolar, contendo, três cadernos com 200 folhas; uma calculadora 8 dígitos; duas canetas azuis, uma caneta vermelha; uma caneta preta, duas caixas de grafite; uma lapiseira; e uma régua.

Também são necessários uma mochila; um conjunto de lápis de cor 12; um conjunto de caneta hidrocor 6 cores; quatro lápis pretos; um apontador; um estojo e uma garrafa squeeze.

Kits de higiene pessoal, contendo, por exemplo, duas escovas de dente, um creme dental, um sabonete, um desodorante, um shampoo, um pacote de absorventes femininos, um aparelho de barbear e quatro rolos de papel higiênico. O ideal é realizar a entrega do kit pronto, pois isso dispensa as etapas de triagem e montagem, agilizando o repasse do material às comunidades em vulnerabilidade.

Locais para entrega de doações

Centro Administrativo Engenheiro Noé de Mello Freitas – CEEE

Avenida Joaquim Porto Villanova, 201, bairro Jardim Carvalho – Porto Alegre.

Central de Doações da Defesa Civil do RS

Permanece aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) – Avenida Borges de Medeiros, 1.501 – bairro Praia de Belas – Porto Alegre.

Base de apoio logístico 1 da Defesa Civil Estadual no Vale do Taquari

Rua Sabiá 1380, bairro Carneiros – Lajeado

Base de apoio logístico 2 da Defesa Civil Estadual no Vale do Taquari

Avenida ACVAT, 94, bairro Americano – Lajeado

Palácio Piratini – Praça Marechal Deodoro, s/nº, Centro – Porto Alegre.

Quartéis da Brigada Militar

Quartéis do Corpo de Bombeiros Militar

Prefeituras municipais

Unidades do Sesc

Itens com estoque já plenamente atendido

Para doações de peças de roupas, calçados e alimentos, em especial os não-perecíveis, a Defesa Civil orienta a suspensão momentânea da entrega desses itens, para preservar a capacidade de armazenamento e distribuição dos itens que ainda se fazem necessários.

Trabalho voluntário

O cadastramento e a logística dos voluntários para os municípios afetados pelas cheias do rio Taquari (Muçum, Roca Sales e Encantado) ocorre das seguintes maneiras:

Muçum

Voluntário se desloca até Muçum para efetuar o cadastramento no local. Deve ser priorizado o transporte solidário (esquema de caronas organizado pelos próprios voluntários, de forma a reduzir a circulação de veículos no município).

Como segunda opção de deslocamento, o voluntário pode se direcionar para o Parque João Batista Marchese, em Encantado, para usar o transporte (ônibus da Brigada Militar) até Muçum.

Estacionamento de veículos (de voluntários e da Brigada Militar): pátio da empresa Cúbica (RS-129, km 84, Fátima)

Cadastramento: prefeitura municipal (Avenida Borges de Medeiros, 50, Centro)

Responsável pelo cadastramento da prefeitura: Matheus Zortéa (51) 99651-0381

Oficial da Brigada Militar responsável: capitão Engster (51) 98450-9188

Os voluntários receberão transporte do pátio da empresa Cúbica até a prefeitura de Muçum, com horários de saída às 8h, 8h30, 9h e 9h30. Também haverá transporte para retorno às 15h, 15h30, 16h e 16h30.

Roca Sales

Voluntário se desloca até Roca Sales, priorizando o transporte solidário (esquema de caronas organizado pelos próprios voluntários, de forma a reduzir a circulação de veículos no município), para efetuar o cadastramento no local.

Como segunda opção de deslocamento, o voluntário pode se direcionar para o Parque João Batista Marchese, em Encantado, para usar o transporte (ônibus da Brigada Militar) até Roca Sales.

Estacionamento de veículos (de voluntários e da Brigada Militar) e cadastramento: próximo ao trevo de acesso da cidade de Roca Sales.

Responsável pelo cadastramento da prefeitura: Patrícia Schwartz (51) 99744-7607

Oficial da Brigada responsável: capitão Caneppele (51) 99806-3250

Encantado

Cadastramento: prefeitura municipal (rua Monsenhor Scalabrini, 1047, Centro)

Responsável pelo cadastramento da prefeitura: Ricardo Werner (51) 99635-9079

Oficial da Brigada Militar responsável: tenente Nilson (51) 99953-6822.

As tarefas e os pontos onde ainda há necessidade de auxílio e limpeza serão informados e direcionados após o cadastramento. Os voluntários devem levar materiais de uso pessoal para proteção, como luvas, botas, calça e ferramentas.

Cadastro de Profissionais Voluntários da Saúde

A Secretaria da Saúde está cadastrando profissionais da saúde voluntários – médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos entre outros – para compor um banco de profissionais que poderão ser convidados a atuar em hospitais, unidades de pronto atendimento e demais serviços de saúde.

Acesse o link: https://saude.rs.gov.br/cadastro-de-profissionais

Contribuições financeiras para prefeituras

Direcionar as doações para os canais oficiais, de forma a evitar golpes e a garantir que os valores chegarão em segurança a um canal adequado capaz de levar os recursos para quem mais precisa. É possível fazer repasses em valores por meio de PIX para contas oficiais disponibilizadas pelas prefeituras municipais da região. As chaves PIX de CNPJ são as seguintes:

Cidade de Encantado – Associação Cultural Encantado

PIX CNPJ: 11.330.190/0001-21

Banco: Coop. Sicredi Região dos Vales

