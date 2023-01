Economia Saiba como foi a conversa do ministro da Fazenda com o representante dos bancos

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ministro (foto) ouviu de presidente da Febraban sobre panorama do custo do crédito e endividamento. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, o chefe das finanças foi apresentado ao atual panorama desenhado pelas instituições financeiras.

Segundo pessoas próximas ao presidente da Febraban, Sidney fez um panorama do mercado de crédito, com dados sobre a trajetória do custo nos últimos anos, do saldo e de concessões e das perspectivas para 2023.

Isaac Sidney ainda apresentou dados sobre endividamento, comprometimento da renda, inadimplência, dívidas bancárias e não bancárias.

Duas mulheres

Antes da posse do presidente Lula, no último domingo (1º), Haddad anunciou os nomes de duas mulheres para presidir os principais bancos públicos brasileiros – a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. São elas Tarciana Medeiros e Maria Rita Serrano, respectivamente. Ambas são funcionárias de carreira das instituições.

Segundo Haddad, as duas já se reuniram com ele e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para discutir as prioridades do novo governo para os bancos públicos e se mostraram “completamente alinhadas” ao que foi apresentado.

“Ambas estão bastantes animadas com as tarefas que lhes foram designadas pelo presidente da República”, disse Haddad.

Segundo ele, a prioridade será oferecer linhas de crédito para famílias de baixa renda endividadas. O futuro ministro da Fazendo acrescentou que trata-se “de colocar à disposição da população o que foi promessa de campanha, sobretudo no que diz respeito ao crédito”.

Tarciana Medeiros têm 22 anos de carreira no Banco do Brasil. Agora, torna-se a primeira mulher a presidir o banco em mais de 200 anos de história da instituição, que foi fundada ainda na época do Império, em 1808.

Ela atualmente possui cargo de gerente executiva na Diretoria de Clientes do Banco do Brasil. Antes, foi superintendente comercial da BB Seguridade, subsidiária do banco. Formada em administração de empresas, é pós-graduada em gestão, marketing, liderança e inovação.

Rita Serrano, por sua vez, tem 33 anos de Caixa Econômica Federal, sendo a atual representante dos empregados eleita para o Conselho de Administração do banco estatal, cargo que ocupa desde 2014.

Ela já desempenhou diversas funções e foi, entre 2006 e 2012, presidente do Sindicato dos Bancários do ABC Paulista. Atualmente, ela é uma das líderes do movimento de defesa das empresas públicas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia