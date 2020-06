Magazine Saiba como Kate Middleton e o príncipe William educam seus filhos

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Kate é "um pouco mais rigorosa" que o príncipe na educação dos filhos. (Foto: Divulgação)

Kate Middleton e o príncipe William adotaram uma estratégia para disciplinar os filhos: se George, Charlotte e Louis se comportam “mal”, eles enfrentam o “sofá do bate-papo”. É nesse cantinho que as crianças irão rever seus atos, diz o jornal britânico “The Sun”. De acordo com a publicação, a conversa é tranquila.

“As coisas são explicadas e as consequências delineadas e eles nunca gritam com os meninos. Gritar é absolutamente ‘fora dos limites'”, revelou uma fonte ao jornal, acrescentando que Kate, William e a babá Maria Borrallo trabalham “ferozmente” para ensinar as regras e ainda manter o ambiente feliz e relaxado.

Essa mesma fonte também afirmou que Kate é “um pouco mais rigorosa” que o príncipe; e que as decisões de Maria são alinhadas com as dos pais. “É uma operação militar, mas você nunca imaginaria isso, porque eles trabalham arduamente na educação de seus filhos e fazem com que pareça relaxado e feliz para os três. Eles são muito bons em ouvir as crianças, mas são firmes.”

Maria, aliás, trabalha coma família desde que George tinha oito meses e mora no Palácio Kensington. É ela quem garante que os herdeiros reais estejam na cama todos os dias às 19 horas e ainda é responsável pela alimentação do trio, introduzindo novos alimentos e sabores aos poucos.

George, Charlotte e Louis também brincam ao livre, independentemente do clima, e sempre brincam com jogos tradicionais como quebra-cabeças.

