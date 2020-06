Magazine Mayra Cardi desabafa sobre traições de Arthur Aguiar: “Alguns maridos me ligaram”

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Mayra relatou que chegou a incluir o então marido em seus negócios, sabendo da condição econômica difícil que o rapaz se encontrava. (Foto: reprodução/Instagram)

Mayra Cardi usou seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (26) para fazer um desabafo em vídeo sobre o relacionamento com Arthur Aguiar, com quem foi casada de 2017 até maio deste ano. “Chega de mentir para mim mesma. Esse vídeo vai para todas as mulheres que assim como eu ‘sobrevivem’ das mentiras, da esperança, e das migalhas de amor que um dia foram contadas! Mulheres fortes ou fracas, independentes ou dependentes, ricas ou pobres, legais ou chatas, não importa o que você ou como você seja, um relacionamento abusivo é sempre quase impossível de sair, viveremos de migalhas de uma ideia distante e errada do que merecemos”, escreveu na legenda que acompanhou o relato.

No vídeo, a coach expõe traições do ator. “Eu vivi um relacionamento abusivo e manipulador, onde eu era extremamente traída durante muitos anos. E é sobre isso que eu vou falar. Da maneira mais dura, mais direta e mais sincera possível”, disparou. “Eu e o Arthur tínhamos voltado, a gente estava namorando porque existe muito amor. Quer dizer, da minha existe. Da parte dele eu não sei. Não sei quem é ele. Eu não sei quem estava na minha cama todo esse tempo. Eu desconheço”, acrescentou.

Mayra relatou que chegou a incluir o então marido em seus negócios, sabendo da condição econômica difícil que o rapaz se encontrava. “Eu depositei tudo o que eu tinha, depositei meu dinheiro. Botei ele em todas as minhas contas como ator principal. Botei ele à frente das minhas empresas, dos meus negócios. Isso para que ele se sentisse mais útil. Quando a gente se conheceu, ele tinha acabado de falir. Ele tinha investido todo o dinheiro dele na música e não tinha dado certo. Ele estava se sentindo mal e eu me apaixonei completamente”.

Após o nascimento da filha do casal, Sophia, a coach disse que precisou cuidar sozinha da bebê e chegou a estourar os pontos da cesárea enquanto o marido “assistia a séries na TV”. “A gente se sente humilhada, a gente se sente traída, a gente se sente largada. Caí numa depressão brava pós-parto. E lá fiquei. Até que eu entendesse que lá eu morreria. Eu tive que criar forças sozinha. Quando a Sophia fez cinco meses, eu peguei um trabalho gigantesco em uma empresa no prédio da Bolsa de Valores. Eu acordava às 5h da manhã, dava de mamar para a Sophia, atravessava a cidade inteira para trabalhar igual louca. Passava o dia inteiro sem comer. Saía à noite do escritório, voltava para casa para às vezes conseguir dar de mamar para a Sophia enquanto ele me traía”, disparou.

Ao receber ligações de maridos traídos por suas esposas com Arthur, Mayra disse que resolveu tomar uma atitude “Eu entendi que já era. Que eu fiz as escolhas erradas. Eu queria tanto que ele mudasse. Mas ninguém muda ninguém. Eu queria que ele mudasse, eu acreditei”, disse antes de concluir contando que criou coragem para anunciar a separação. “Eu perdoei. Tudo o que ele me fez, tudo o que ele me traiu. Sinto tudo por todas as famílias que ele destruiu, além da minha. Tiveram outras famílias também. Sinto muito. Alguns maridos me ligaram. E aí eu percebi que precisaria fazer alguma coisa”.

