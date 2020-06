Magazine Eliana testa positivo para covid-19 e é afastada do SBT

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Ela e toda a equipe envolvida no quadro estão afastados de suas funções. (Foto: Reprodução/Instagram)

Nesta sexta-feira (26), o SBT informou que a apresentadora Eliana testou positivo para a Covid-19. A apresentadora estava gravando o quadro Minha Mulher Que Manda, que estreia em julho, mas terminou a produção na última quinta-feira (25).Ela e toda a equipe envolvida no quadro estão afastados de suas atividades.

Veja o comunicado do SBT:

“O SBT e a apresentadora Eliana informam que ela testou positivo hoje para a COVID-19 afastando-se imediatamente de suas atividades na emissora. Eliana se encontra assintomática, bem e monitorada. Ontem foi finalizada as gravações do quadro Minha Mulher Que Manda que estreia em julho, e toda equipe envolvida, elenco e convidados estão sendo devidamente monitorados segundo os protocolos médicos que vêm sendo seguidos pela emissora e conforme as recomendações do Ministério da Saúde e autoridades sanitárias.O SBT espera o pronto restabelecimento da apresentadora Eliana e que muito breve possa voltar às gravações”.

