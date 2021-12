Saúde Saiba como manter a dieta nas festas de fim de ano

22 de dezembro de 2021

O que mantém a dieta, a saúde e o emagrecimento é a regra, aquilo que se faz todos os dias. (Foto: Reprodução)

Comemorações e a dieta podem andar juntas? A resposta está no próprio significado da palavra dieta: do latim dietare, significa estilo de vida. Por isso, acredito que as comemorações e as celebrações fazem parte do nosso estilo de viver, algo perene, que dura o ano todo, inclusive nas festas de Natal e Ano Novo. Por isso, é, sim, possível manter a dieta nas festas de fim de ano.

Primeiro que comemorar é muito mais do que “comer morar”. Está mais para um estado da alma do que para uma comilança sem fim. Por isso, é fundamental lembrar que não é um dia para estragar a sua dieta, pois é exceção.

O que mantém a dieta, a saúde e o emagrecimento é a regra, aquilo que fazemos todos os dias.

Pensando dessa maneira, minha sugestão é que aprenda a priorizar aquilo que realmente gosta. Se a sobremesa é fundamental, não se perca comendo os beliscos. Quem gosta mais do prato salgado, pode deixar a sobremesa para o dia seguinte.

Lembre-se: se for para “pecar”, escolha um dos dias de cada dupla de feriado: 24 ou 25 e 31 ou 1º. Não emende o resto da semana. O seu corpo não tira férias, ele precisa também de bons hábitos para que possa ter saúde. Caso contrário, terá “enfiado o pé na jaca” por nove dias, ao invés de apenas dois — esta é a diferença da exceção para a regra.

Além do mais, sete dias emendados de excessos são extremamente prejudiciais, pois o fisiologista russo Pavlov já comprovou que o ser humano leva sete dias para gerar um novo hábito. Por isso, os primeiros dias de dieta são os mais difíceis.

E o principal: vá além da refeição! Pense nas pessoas que irá encontrar, nas conversas agradáveis que terá, curta os sons, a dança e a atmosfera de alegria! E nada de colocar na roda papo sobre restrições, quem engordou ou emagreceu, alimentos proibidos… Celebre a vida!

A seguir, veja dicas mais práticas para manter a dieta nas festas de fim de ano, incluindo receitas fáceis e saborosas, mas saudáveis.

1) Comece o dia mais leve. Leve, não significa jejum, mas refeições equilibradas. Faça a dieta normalmente até o horário da festa.

2) Faça um lanche em casa antes de sair. Pode ser salada de frutas: banana, maçã com farelo de aveia ou castanhas. Se estiver com fome, pode fazer um sanduíche de pão integral (ou sem glúten), atum (em lata mesmo) ou homus, ou muçarela de búfala, junto com folhas (sugestão: rúcula e alface) e tomate. Tempere com sal e uma colher de chá de azeite. Fazendo esta refeição, você será mais seletivo no evento e, além disso, as fibras presentes saciam e diminuem a absorção de gorduras.

3) Não fique com o copo vazio! As pessoas adoram ficar enchendo o copo, portanto, mantenha o seu sempre cheio com água, água gasosa, suco de tomate, chás gelados ou água aromatizada (veja receitas fáceis e leves aqui).

4) Tome um suco de frutas como melancia, goiaba, morango, pêssego. Cuidado com sucos com leite (que além de mais calórico, atrapalha a absorção do ferro, por conter cálcio); leite condensado; e suco de laranja (pois para render um copo de suco utiliza-se até 4 laranjas – cerca de 200 calorias!).

5) Caso for ingerir bebida alcoólica, escolha o de sua predileção e vá intercalando com água, pois ficará menos “estufado” e facilitará a digestão. Bebidas alcoólicas são extremamente calóricas, pois o álcool contém 7 calorias por grama; enquanto o carboidrato contém 4 calorias por grama.

6) Se insistirem para comer e beber, seja simpática, mas enfática. Diga: “Não, obrigada!”, “Pode deixar que eu me sirvo” ou “Ainda estou satisfeita”. Se for falar: “Não posso” ou “Estou fazendo dieta”, estará perdida, pois as pessoas insistirão.

7) Coma devagar! Afinal de contas, o prazer de comer está na língua, através da estimulação da papila gustativa, ou seja, quanto mais você mastigar, mais prazer terá.

