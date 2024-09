Tecnologia Saiba como ocultar e bloquear seus apps no iPhone usando reconhecimento facial

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2024

Os iPhones receberam novos recursos de segurança com a chegada do iOS 18, o sistema operacional do smartphone da Apple. (Foto: Reprodução)

Os iPhones receberam novos recursos de segurança com a chegada do iOS 18, o sistema operacional do smartphone da Apple. Entre as novidades, estão a função de bloquear o acesso a aplicativos usando o reconhecimento facial (Face ID) e a opção de ocultá-los no dispositivo.

A nova versão do software está disponível para todo mundo desde o dia 16 de setembro. Para atualizar o seu dispositivo, basta ir nas configurações do aparelho.

Vale lembrar que nem todos os modelos de iPhone possuem esses recursos. Os iPhones SE, XR, X, 8 e 8 Plus não são compatíveis com o iOS 18 e permanecem na versão iOS 17.

Veja abaixo como ocultar e bloquear apps no iPhone:

– Na tela inicial do iPhone, pressione e segure o aplicativo até surgir uma janela de configurações;

– Em seguida, toque na opção “Exigir Face ID”;

– Depois, toque em “Exigir Face ID” novamente para que o app seja aberto com a biometria facial ou “Esconder e exigir Face ID” para que ele também seja ocultado da tela inicial. Por fim, toque em “Ocultar app”.

Biblioteca de Apps

A Apple diz que, após esconder um aplicativo, ele será movido para a “Biblioteca de Apps” do iPhone, em uma pasta de itens ocultos.

Além disso, ao ativar a opção “Esconder e exigir Face ID”, todas as notificações do aplicativo também serão bloqueadas.

Para visualizar o aplicativo oculto, deslize a tela inicial do iPhone para a esquerda até chegar à “Biblioteca de Apps”. Na parte inferior, você encontrará uma pasta chamada “Oculta”; toque nela para reabrir o aplicativo.

A Apple já oferecia a opção de ocultar aplicativos da tela inicial, mantendo-os apenas na “Biblioteca de Apps”. Essa funcionalidade continua disponível. Para ocultar um aplicativo da tela inicial, pressione ele e toque em “Remover app”; em seguida, selecione “Remover da tela de início”.

Modelos compatíveis

Veja abaixo quais são os modelos são compatíveis:

– iPhone 16, 16 Plus, Pro e Pro Max;

– iPhone 15, 15 Plus, Pro e Pro Max;

– iPhone 14, 14 Plus, Pro e Pro Max;

– iPhone 13, 13 Mini, Pro e Pro Max;

– iPhone 12, 12 Mini, Pro e Pro Max;

– iPhone 11, 11 Pro e Pro Max;

– iPhone XS e iPhone XS Max.

As informações são do portal de notícias G1.

