Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2024

O WhatsApp agora permite pesquisar canais por categorias, facilitando a busca por perfis que abordam temas específicos dentro da aba “Atualizações”. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp agora permite pesquisar canais por categorias, facilitando a busca por perfis que abordam temas específicos dentro da aba “Atualizações”. A novidade, anunciada na última quinta-feira (19), está começando a ser disponibilizada para usuários do aplicativo de mensagens em todo o mundo.

Com a atualização, o serviço da Meta adicionou sete categorias, oferecendo uma nova maneira de encontrar os perfis que você deseja seguir para receber as mensagens assim que elas forem postadas. Este ano, o mensageiro já havia adicionado o envio de mensagens de voz e a criação de enquetes nos canais.

Novas categorias

As novas categorias dos canais do WhatsApp são “Pessoas”, “Organizações”, “Estilo de Vida”, “Esportes”, “Entretenimento”, “Negócios e Notícias” e “Informação”. Cada uma delas mostra, em destaque, os perfis mais relevantes e/ou com mais seguidores naquela área de interesse, mas o usuário consegue visualizar as demais opções.

Lançados no ano passado, os canais do WhatsApp contam atualmente com mais de 500 milhões de usuários, de acordo com a Meta. Essas pessoas utilizam a função para “obter mais informações sobre os assuntos que lhe interessam e seguir canais locais como NBA Brasil, CONMEBOL Libertadores BR, UNICEF Brasil, Anitta, Flor Gil e Gerando Falcões, entre outros”, conforme detalhou a companhia.

Novo recurso

O novo recurso do app de mensagens da Meta pode ser encontrado na aba “Atualizações”. Basta tocar nela e depois em “Explorar”, para conferir todas as categorias disponíveis e os canais mais relevantes de cada uma delas.

É possível ver mais canais dentro de cada segmento pressionando a opção “Mostrar tudo” ou ainda tocar na lupa e digitar o nome do perfil procurado para uma busca mais direta. A funcionalidade está sendo lançada globalmente e deve ser liberada para todos em breve.

Filtros personalizados

O WhatsApp está desenvolvendo uma opção para criar filtros personalizados na lista de conversas. Com eles, o usuário poderá separar os contatos de forma manual, sem precisar ficar tão preso às seleções fornecidas pelo próprio aplicativo.

O recurso foi encontrado no código da versão 2.24.20.13 do app para Android, ainda em versão beta. Não é a primeira vez que desenvolvedores independentes descobrem que a Meta está trabalhando neste recurso – ele foi visto pela primeira vez em agosto de 2024, na versão 2.24.18.16.

Ao criar uma lista, o usuário pode escolher quais contatos ou grupos ficarão nela. O filtro passa a aparecer na parte superior da interface, ao lado das opções padrão (Todas, Não lidas, Favoritos e Grupos). Nesta atualização mais recente da versão beta, aliás, há um botão para adicionar rapidamente um novo filtro. Ele fica logo à direita das listas pré-configuradas.

Os filtros para conversas foram lançados oficialmente em abril de 2024. Atualmente, a única lista que permite seleção manual é a de Favoritos. No entanto, ela pode não atender a todas as necessidades.

Com os novos filtros, o usuário poderá separar, por exemplo, colegas de trabalho, amigos da faculdade, familiares, grupos de um mesmo assunto, entre muitas outras possibilidades. As informações são dos sites Tecmundo e Tecnoblog.

