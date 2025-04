Rio Grande do Sul Saiba como será o funcionamento dos serviços estaduais durante os feriados de Páscoa e Tiradentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2025

A solicitação de socorro ao Samu também pode ser realizada pelo aplicativo Chamar 192 Foto: Cristine Rochol/PMPA (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

De quinta-feira (17) a segunda-feira (21) haverá alterações nos serviços públicos em razão dos feriados da Sexta-feira Santa e de Tiradentes, conforme o decreto 57.973, de 6 de janeiro de 2025. Confira as alterações nos serviços.

SEGURANÇA PÚBLICA

Telefones de emergência:

Polícia Civil – plantão para emergências: 197

SSP – disque-denúncia: 181

Polícia Civil (WhatsApp/Telegram): (51) 98444-0606

Delegacia on-line: www.delegaciaonline.rs.gov.br

Denúncia digital: www.ssp.rs.gov.br/denuncia-digital

Brigada Militar (BM): 190

Corpo de Bombeiros: 193

Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): 198

Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 0518 518

Defesa Civil Estadual: 199

SAÚDE

Doação de Sangue

– Os serviços funcionam até quinta-feira (17/4), às 12h, com exceção do Hemopel, que atende até as 17h.

– Haverá atendimento aos doadores na segunda, 21/4, nos seguintes locais:

Hemorgs

– Atendimento no Hospital São Camilo, em Esteio, das 8h às12h.

– Rede de apoio à doação de sangue de Esteio

– Endereço: rua Castro Alves, 948 – Tamandaré, Esteio.

– Fone: (51) 2126-8300

Hemopasso

– Atendimento no Hospital das Clínicas, em Passo Fundo, das 8h às 13h. Agendamento: (54) 984347353

Hemosm

– Atendimento na sede do Hemosm, em Santa Maria, das 8h às 12h. Agendamento (WhatsApp): (55) 98428-8274

Samu

– Plantão 24 horas pelo telefone 192 ou pelos números alternativos (51) 33200-100 ou (51) 33200-192 (plantão 24 horas). A solicitação de socorro ao Samu também pode ser realizada pelo aplicativo Chamar 192. Serviço sujeito a condições de trafegabilidade do município.

Centro de Informações Toxicológicas (CIT)

– Plantão 24 horas no 0800 721 3000 ou nos WhatsApp (51) 984052368 ou (51) 984051994

TRABALHO

– Na quinta-feira (17/4), as agências FGTAS/Sine terão expediente até 12h. Na sexta-feira (18/4) e segunda-feira (21/4), não haverá expediente nas agências FGTAS/Sine, devido aos feriados da Sexta-feira Santa e Tiradentes. O atendimento ao público será retomado na terça-feira (22/4).

– Em Porto Alegre, a medida também será adotada na sede administrativa da FGTAS (avenida Borges de Medeiros, 521) e do Programa Gaúcho de Artesanato (avenida Júlio de Castilhos, 144) e no Vida Centro Humanístico (avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132).

Entrega do Cartão Cidadão na FGTAS de Porto Alegre

– Os beneficiários que precisam fazer a retirada do Cartão Cidadão no Rio Grande do Sul devem ficar atentos aos horários de atendimento em razão dos próximos feriados. A entrega será suspensa na Sexta-Feira Santa (18/4) e na segunda-feira (21/4), Dia de Tiradentes – além do fim de semana, quando já não ocorre.

– O atendimento será realizado normalmente na quinta-feira (17/4), das 9h às 14h. Após o feriado, o serviço será retomado na terça-feira (22/4), no mesmo horário.

– Em Porto Alegre, a entrega do Cartão Cidadão ocorre em novo local desde o início de março, na unidade do Tudo Fácil do Pop Center, na avenida Júlio de Castilhos, 235, no Centro. Nas demais cidades do RS, os endereços podem ser conferidos neste link (https://devolveicms.rs.gov.br/sobre-retirada-cartoes).

– O Cartão Cidadão do governo do Estado é usado para os pagamentos dos benefícios do Devolve ICMS, Devolve ICMS Linha Branca, Todo Jovem na Escola e Professor do Amanhã. Para fazer a retirada, os titulares devem apresentar documento com foto e número do CPF.

Atendimento telefônico

– A central de atendimento telefônico funciona até quinta-feira (17/4) em horário normal, das 8h às 20h. O serviço será suspenso na sexta-feira (18/4), em decorrência da Sexta-feira Santa, mas retorna no sábado (19/4), das 8h às 14h. Na segunda-feira (21/4), o atendimento ficará novamente indisponível em razão do feriado de Tiradentes. A retomada ocorre na terça-feira (22/4), em horário normal.

– O telefone é 0800-541-2323. O call center atende demandas da Receita Estadual e dos programas pagos via Cartão Cidadão. Dúvidas específicas sobre o Todo Jovem na Escola também podem ser encaminhadas pelo WhatsApp do programa, pelo (51) 3210-3690, e pelo formulário disponível no site da Secretaria de Educação.

LAZER E TURISMO

Cultura

– Acesse a tabela com os dias e horários de funcionamento de instituições da Secretaria da Cultura (Sedac) neste link.

Jardim Botânico

– Sexta-feira (18/4) a Domingo (20/4): 9h às 17h

– Segunda-feira (21/4): fechado

– Endereço: avenida Salvador França, 1.427, bairro Jardim Botânico – Porto Alegre

Parque Zoológico de Sapucaia do Sul

– Sexta-feira (18/4) a Domingo (20/4): 9h às 17h

– Segunda-feira (21/4): fechado

– Endereço: BR-116, km 252, bairro Colonial – Sapucaia do Sul

Centro de Atenção ao Turista (CAT)

– Rodoviária: Largo Vespasiano Júlio Veppo, 70, Porto Alegre

– Fechado temporariamente

Aeroporto: avenida Severo Dullius, 9.010

– Fechado temporariamente

Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete)

– Sexta-feira (18/4): 6h às 13h

– Sábado (19/4): 6h às 16h

– Domingo (20/4): 6h às 13h

– Segunda-feira (21/4): 6h às 13h

– Endereço: rua Gonçalves Dias, 700, bairro Menino Deus – Porto Alegre

AGRICULTURA

– De quinta-feira (17/4) a segunda-feira (21/4), devido aos feriados da Semana Santa e de Tiradentes, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) trabalhará em regime de sobreaviso para notificações das áreas animal e vegetal.

– O expediente retornará ao normal na terça-feira (22/4).

Área Vegetal

– A área vegetal atenderá pelo WhatsApp (51) 98412-9961 para registro de ocorrências. O número não aceita ligações, apenas mensagens. O e-mail transito-vegetal@agricultura.rs.gov.br estará disponível para assuntos relativos à Permissão de Trânsito Vegetal (PTV) e ao Guia de Livre Trânsito de Vinhos e Derivados (GLT). Para atendimento às vinícolas, o canal de contato é o e-mail cadastrovinicola@agricultura.rs.gov.br.

Área animal

– A área animal atenderá a notificações de suspeitas de doenças enviadas aos seguintes números de WhatsApp (aceitam apenas mensagens):

– Canal Notifica: (51) 98445-2033

– Direção: (51) 99888-8661

– Diretor-adjunto: (51) 98446-3321

– Divisão de Fiscalização e Defesa Sanitária Animal: (51) 98114-1500

– Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal: (51) 99710-4900

– Supervisão Regional Alegrete: (55) 99644-5082

– Supervisão Regional Bagé: (53) 99967-7486

– Supervisão Regional Caxias do Sul: (51) 98594-3545

– Supervisão Regional Estrela: (55) 99994-3711

– Supervisão Regional Ijuí: (55) 99132-3586

– Supervisão Regional Lagoa Vermelha: (54) 99928-1848

– Supervisão Regional Osório: (51) 99926-7027

– Supervisão Regional Palmeira das Missões: (54) 99954-6386

– Supervisão Regional Passo Fundo: (54) 99914-9177

– Supervisão Regional Pelotas: (53) 99990-7095

– Supervisão Regional Porto Alegre: (51) 99423-8429

– Supervisão Regional Rio Pardo: (51) 99878-8886

– Supervisão Regional São Luiz Gonzaga: (55) 99997-6760

– Supervisão Regional Santa Maria: (55) 99159-1397

– Supervisão Regional Santa Rosa: (55) 98129-3745

Ceasa

Sexta-feira (18/4)

– Hortigranjeiros – Pavilhão dos Produtores e Boxes dos Atacadistas: fechado

– Setor de carnes: 7h30 às 12h

– Setor de flores: fechado

– Setor de plásticos e embalagens: fechado

Sábado (19/4)

– Hortigranjeiros – Pavilhão dos Produtores e Boxes dos Atacadistas: fechado

– Setor de carnes: 8h às 12h30

– Setor de flores: 7h às 12h

– Setor de plásticos e embalagens: fechado

Domingo (20/4)

– Hortigranjeiros – Pavilhão dos Produtores e Boxes dos Atacadistas: 8h às 12h (clientes P6)

– Setor de carnes: fechado

– Setor de flores: fechado

– Setor de plásticos e embalagens: fechado

Segunda-feira (21/4)

– Hortigranjeiros – Pavilhão dos Produtores e Boxes dos Atacadistas: 7h às 13h

– Setor de carnes: 7h30 às 17h

– Setor de flores: 7h às 15h

– Setor de plásticos e embalagens: 7h às 14h

TUDO FÁCIL

Porto Alegre – Centro

– Quinta-feira (17/4): atendimento até as 12h

– Sexta-feira (18/4): fechado

– Sábado (19/4): fechado

– Segunda-feira (21/4): fechado

– Os atendimentos serão retomados na terça-feira (22/4).

– Endereço: POP Center (avenida Júlio de Castilhos, 235, 3º andar)

Zona Sul

– Quinta-feira (17/4): atendimento até as 12h

– Sexta-feira (18/4): fechado

– Segunda-feira (21/4): fechado

– Os atendimentos serão retomados na terça-feira (22/4).

– Endereço: avenida Wenceslau Escobar, 2.666 – Tristeza

Zona Norte

– Quinta-feira (17/4): atendimento até as 12h

– Sexta-feira (18/4): fechado

– Sábado (19/4): fechado

– Segunda-feira (21/4): fechado

– Os atendimentos serão retomados na terça-feira (22/4).

– Endereço: Bourbon Shopping Wallig (avenida Assis Brasil, 2.611, 3º andar)

Lajeado

– Quinta-feira (17/4): atendimento até as 12h

– Sexta-feira (18/4): fechado

– Sábado (19/4): fechado

– Segunda-feira (21/4): fechado

– Os atendimentos serão retomados na terça-feira (22/4)

– Endereço: Shopping Lajeado – BR-386, km 346

Rio Grande

– Quinta-feira (17/4): atendimento até as 12h

– Sexta-feira (18/4): fechado

– Sábado (19/4): fechado

– Segunda-feira (21/4): fechado

– Os atendimentos serão retomados na terça-feira (22/4)

– Endereço: Partage Shopping Rio Grande (avenida. Engenheira Lúcia Maria Balbela Chiesa, 2.842 – Parque Res. São Pedro)

Caxias do Sul

– Quinta-feira (17/4): atendimento até as 12h

– Sexta-feira (18/4): fechado

– Sábado (19/4): fechado

– Segunda-feira (21/4): fechado

– Os atendimentos serão retomados na terça-feira (22/4)

– Endereço: avenida Rio Branco, 425 – São Pelegrino

Passo Fundo

– Quinta-feira (17/4): atendimento até as 12h

– Sexta-feira (18/4): fechado

– Sábado (19/4): fechado

– Segunda-feira (21/4): fechado

– Os atendimentos serão retomados na terça-feira (22/4)

– Endereço: Passo Fundo Shopping (avenida Presidente Vargas, 1.610 – São Cristóvão)

Pelotas

– Quinta-feira (17/4): atendimento até as 12h

– Sexta-feira (18/4): fechado

– Sábado (19/4): fechado

– Segunda-feira (21/4): fechado

– Os atendimentos serão retomados na terça-feira (22/4)

– Endereço: POP Center (rua Professor Doutor Araújo, 14 – Centro)

Santa Maria

– Quinta-feira (17/4): atendimento até as 12h

– Sexta-feira (18/4): fechado

– Sábado (19/4): fechado

– Segunda-feira (21/4): fechado

– Os atendimentos serão retomados na terça-feira (22/4)

– Endereço: Vitta Center, subsolo 1 (rua Pinheiro Machado, 2.366 – Centro)

Procon RS

– Quinta-feira (17/4): aberto das 10h às 12h, fechado à tarde para atendimento externo. Atendimento eletrônico por meio do site, para registro de reclamações.

– Sexta-feira (18/4): fechado para atendimento externo. Atendimento eletrônico por meio do site, para registro de reclamações.

– Segunda-feira (21/4): fechado para atendimento externo. Atendimento eletrônico por meio do site, para registro de reclamações.

– Terça-feira (22/4): horário normal. Atendimento eletrônico por meio do site, para registro de reclamações.

– O Procon RS somente atende a consumidores de municípios onde não há Procon local instalado. Para agendamento de atendimento na capital, acesse o site.

Centro de Referência da Mulher Vânia Araújo Machado (CRM VAM RS)

– Quinta-feira (17/4): aberto das 8h30 às 12h, fechado à tarde. O atendimento continua sendo realizado pelo 180, Delegacias da Mulher e delegacias comuns. Em caso de emergência e urgência imediata, ligue para o 190.

– Sexta-feira (18/4): fechado para atendimento externo. O atendimento continua sendo realizado pelo 180, Delegacias da Mulher e delegacias comuns. Em caso de emergência e urgência imediata, ligue para o 190.

– Segunda-feira (21/4): fechado para atendimento externo. O atendimento continua sendo realizado pelo 180, Delegacias da Mulher e delegacias comuns. Em caso de emergência e urgência imediata, ligue para o 190.

– Terça-feira (22/4): horário normal de funcionamento, das 8h30 às 18h. O atendimento continua sendo realizado pelo 180, Delegacias da Mulher e delegacias comuns. Em caso de emergência e urgência imediata, ligue para o 190.

IPE Saúde

– Quinta-feira (17/4): atendimento até as 12h;

– Sexta-feira (18/4): fechado, não haverá atendimento presencial e por telefone;

– Segunda-feira (21/4): fechado, não haverá atendimento presencial e por telefone.

– Retorno do atendimento na terça-feira (22/4).

Centro Administrativo Fernando Ferrari

– Quinta-feira (17/4): aberto até as 12h

– Sexta-feira (18/4): fechado

– Segunda-feira (21/4): fechado

– Retorno das atividades na terça-feira (22/4)

– Endereço: avenida Borges de Medeiros, 1.501 – Praia de Belas

Ouvidoria-Geral do Estado (OGE)

– Quinta (17/4): atendimento presencial das 8h30 às 12h

– Sexta (18/4) e segunda (21/4): sem atendimento presencial

– Retorno do atendimento presencial na terça-feira (22/4), da 8h30 às 12h e 13h30 às 18h

– Endereço: Centro Administrativo Fernando Ferrari (avenida Borges de Medeiros, 1.501, térreo – Praia de Belas, Porto Alegre

– E-mail: ouvidoriageral@casacivil.rs.gov.br

– Telefone: 0800 541 6136

Site

Clique aqui para agendamento do atendimento presencial

Detran RS

– Na quinta-feira (17/4), a partir de 12h, e de sexta-feira (18/4) até segunda-feira (21/4), não haverá atendimento no Tudo Fácil e chat do site do DetranRS. Disque DetranRS e WhatsApp funcionam normalmente na quinta-feira (17/4). Durante o período, credenciados funcionam normalmente na quinta-feira e apenas os Centros de Remoção e Depósito funcionarão normalmente, realizando remoções de veículos. Os demais serviços retornam na terça-feira (22/4).

Habitação

– Não haverá atendimento aos mutuários da Cooperativa Habitação do Estado do Rio Grande do Sul (Cohab) e Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (Ipergs) de quinta-feira (17/4), a partir de 12h, até segunda-feira (21/4), em razão dos feriados da Semana Santa e de Tiradentes.

– O atendimento será retomado na terça-feira (22/4), no 14º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari (avenida Borges de Medeiros, 1.501, Praia de Belas, Porto Alegre).

Contatos:

– Telefone: (51) 3288-4602 | 3288-4641 | 3288-4652

– WhatsApp: (51) 98130-0033

– E-mail: cohab-escrituras@sehab.rs.gov.br

– E-mail: habitacional-ipergs@sehab.rs.gov.br

2025-04-16