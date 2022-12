Futebol Saiba como vai ser o Mundial de Clubes com 32 equipes: Veja o que se sabe sobre o novo torneio anunciado pela Fifa

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O troféu do Mundial de Clubes da Fifa. Torneio será de 4 em 4 anos. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fifa (entidade máxima do futebol) anunciou na sexta-feira (16) que o Mundial de Clubes passará a contar com 32 equipes e mudará completamente o seu formato a partir de 2025. Abaixo, veja as principais perguntas e respostas sobre o novo torneio.

– Novo formato já foi aprovado? Sim. Em entrevista coletiva na sexta-feira, Gianni Infantino, presidente da Fifa, confirmou que o conselho da entidade aprovou e que a primeira edição acontecerá em 2025, aproveitando a janela deixada pelo fim da Copa das Confederações.

– O Mundial será de 4 em 4 anos? Sim. A Fifa fará o novo Mundial como uma “Copa do Mundo de clubes”. Gianni Infantino usou a competição de seleções como exemplo e disse que a Fifa quer ter “um torneio tão grande quanto a Copa”.

– O Mundial antigo vai acabar? Sim. O Mundial que conhecemos até agora, com um representante de cada continente e o campeão do país sede, disputado anualmente, irá acabar.

– Por que 32 equipes? “Em alguns lugares do mundo sempre temos muitos jogos e em outros lugares não temos o suficiente. Temos que conectar o mundo e dar oportunidades a seleções ou equipes de outras partes do mundo para competirem com os melhores”, disse Infantino na coletiva.

– Como os 32 times vão se classificar? Antes do anúncio oficial, a especulação era de oito classificados pela Europa, seis pela América do Sul, três pela América do Norte, três pela África, três entre Oceania e Ásia, e mais um time do país anfitrião. No entanto, a Fifa ainda não anunciou oficialmente como será a divisão das vagas para 2025.

– O Mundial de 2022, com o Flamengo, segue normal? Sim. A Fifa anunciou também que o Mundial deste ano, com Flamengo e Real Madrid, será disputado no Marrocos, entre 1 e 11 de fevereiro de 2023.

A tendência é que o torneio seja disputado em duas cidades, mas ainda não há definição. A Fifa fará inspeções para definir o assunto nas próximas semanas.

Além dos representantes da América do Sul e da Europa, estão confirmados no torneio o Seattle Sounders, campeão da Champions da Concacaf, e o Auckland City, campeão continental da Oceania. Pelo país anfitrião jogará o Wydad Casablanca, que também é o campeão africano. Por isso, a vaga continental da África será do Al-Ahly, do Egito, vice-campeão.

Há ainda a indefinição do represente asiático, que tem as finais do campeonato continental marcadas apenas para fim de abril e início de maio.

A Conmebol terá que remanejar as datas da Recopa Sul-Americana, marcada para 8 e 15 de fevereiro, uma vez que o Flamengo também está na competição ao lado do Independiente Del Valle, campeão da Copa Sul-Americana.

A boa campanha de Marrocos na Copa do Mundo, com a presença maciça da torcida, pesou na decisão. Assim como a vontade do Real Madrid, por ser mais perto da Espanha. As informações são da ESPN e do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol