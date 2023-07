Colunistas Saiba como votaram os deputados na PEC que mantém inalterados os símbolos gaúchos

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

Um amplo acordo isolou a extrema esquerda e permitiu a aprovação das propostas que preservam símbolos gaúchos Foto: Guerreiro/ALRS Um amplo acordo isolou a extrema esquerda, e permitiu a aprovação das propostas que preservam simbolos gaúchos. (Foto: Guerreiro/ALRS) Foto: Guerreiro/ALRS

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Um acordo entre os líderes da Assembleia Legislativa gaúcha permitiu que a proposta do deputado Rodrigo Lorenzoni (PL) e outros 19 parlamentares, a PEC 295 2023 que institui a proteção dos símbolos do Estado do Rio Grande do Sul (bandeira, hino e armas) fosse aprovada em sessão extraordinária desta terça-feira (11) recebendo 38 votos favoráveis e 13 contrários.

Para se tornar emenda constitucional, ela ainda precisa ser aprovada ainda em 2º turno e a votação entre os dois turnos deve ter um intervalo de três sessões. O deputado Rodrigo Lorenzoni elogiou a disposição de entendimento das lideranças que permitiu avançar na votação e destravar a pauta do legislativo (a matéria começou a ser deliberada na sessão de 27 de junho) destacando que esse amplo entendimento “isolou a extrema esquerda”.

Como parte desse acordo, o plenário também aprovou, com 39 votos favoráveis e 13 contrários, o PL 2 2021 do deputado Luiz Marenco (PDT), que determina a obrigatoriedade de realização de consulta referendária em caso de aprovação de proposição que altere a forma e a apresentação dos símbolos do Estado. Pelo acordo, que reuniu grande maioria dos deputados, o texto recebeu uma emenda do deputado Eduardo Loureiro (PDT), aprovada por 39 votos a 13.

Votaram a favor do projeto: SIM (38)

Adolfo Brito (PP)

Adriana Lara (PL)

Airton Artus (PDT)

Aloísio Classmann (União Brasil)

Capitão Martim (Republicanos)

Carlos Búrigo (MDB)

Cláudio Tatsch (PL)

Delegada Nadine (PSDB)

Delegado Zucco (Republicanos)

Dirceu Franciscon (União Brasil)

Dr. Thiago Duarte (União Brasil)

Edivilson Brum (MDB)

Eduardo Loureiro (PDT)

Eliane Bayer (Republicanos)

Elizandro Sabino (PTB)

Elton Weber (PSB)

Felipe Camozzato (Novo)

Frederico Antunes (PP)

Gaúcho da Geral (PSD)

Gerson Burmann (PDT)

Guilherme Pasin (PP)

Gustavo Victorino (Republicanos)

Joel Wilhelm (PP)

Kelly Moraes (PL)

Luciano Silveira (MDB)

Luiz Marenco (PDT)

Marcus Vinícius (PP)

Neri, o Carteiro (PSDB)

Paparico Bacchi (PL)

Patrícia Alba (MDB)

Pedro Pereira (PSDB)

Prof. Bonatto (PSDB)

Prof. Cláudio Branchieri (Podemos)

Prof. Issur Koch (PP)

Rodrigo Lorenzoni (PL)

Ronaldo Santini (Podemos)

Sergio Peres (Republicanos)

Silvana Covatti (PP)

Votaram contra o projeto: NÃO (13)

Bruna Rodrigues (PCdoB)

Jeferson Fernandes (PT)

Laura Sito (PT)

Leonel Radde (PT)

Luciano Genro (PSol)

Luiz Fernando Mainardi (PT)

Matheus Gomes (PSol)

Miguel Rossetto (PT)

Pepe Vargas (PT)

Sofia Cavedon (PT)

Stela Farias (PT)

Valdeci Oliveira (PT)

Zé Nunes (PT)

2023-07-11