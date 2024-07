Política Saiba mais sobre o encontro da direita ocorrido no fim de semana em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Evento é inspirado em uma conferência conservadora realizada nos EUA desde os anos 1970. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A quinta edição do CPAC, principal conferência conservadora do País, ocorreu no Expocentro de Balneário Camboriú (SC). O auditório — mais cheio no sábado (6) do que no domingo (7) — abrigou cerca de 3 mil pessoas, e os ingressos, a R$ 250 cada, esgotaram. Boa parte do público era de Santa Catarina, mas havia participantes de Paraná, Rio Grande do Sul, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Sergipe e Mato Grosso. O público ia de crianças a idosos, apesar de os mais jovens serem minoria. Havia muitos pré-candidatos a vereadores e prefeitos da região.

Além das palestras, também fez sucesso a loja de souvenirs que reunia o rosto e o nome de Bolsonaro em uma miríade de objetos: calendários, camisetas, chaveiros, copos, canecas, vinhos que chegavam a R$ 140, cervejas e quadros. Outra fonte de receita para a conferência foi a transmissão on-line, cujo link de acesso foi vendido a R$ 21,90, mas que ficou disponível também de forma gratuita no YouTube.

Com o tempo chuvoso e frio de 12 graus, o verde e amarelo tão característico do bolsonarismo ficou escondido sob casacos grossos ou presente em acessórios como lenços e cachecóis. Mas uma tendência que se consolidou entre as mulheres foi a tiara de flores.

Vendida por R$ 100 na versão mais rebuscada, o adereço virou marca registrada da deputada federal Júlia Zanata (PL-SC), que já chegou a processar jornalistas e influenciadores que associaram a tiara ao nazismo. O objeto esgotou rapidamente e, no domingo, só estava disponível a versão mais simples, por R$ 30.

Já na livraria, a obra mais vendido foi “O cristão e a política — Descubra como vencer a guerra cultural”, do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Fãs do deputado chegaram a passar uma hora na fila para conseguir um autógrafo. Outro sucesso foi “Javier Milei: Viva a liberdade, carajo!”, de Tiago Pavinatto. Um sósia de Milei também bateu ponto.

O evento movimentou a cidade mesmo fora do centro de exposições, já que Bolsonaro circulou por restaurantes, posto de gasolina, padaria e feira de pescadores, sempre acompanhado do prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, e do governador do Estado, Jorginho Mello, ambos do PL.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/saiba-mais-sobre-o-encontro-da-direita-ocorrido-no-fim-de-semana-em-santa-catarina/

Saiba mais sobre o encontro da direita ocorrido no fim de semana em Santa Catarina

2024-07-08