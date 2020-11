Acontece Saiba mais sobre o grupo Asbevi, pioneiro na oferta de planos assistenciais de baixo custo

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

(Foto: Reprodução)

Atuando há quase dez anos no cenário gaúcho, o grupo Asbevi é pioneiro na oferta de planos assistenciais de baixo custo. Inicialmente, tinha um cunho inteiramente social, atendendo somente aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), com foco em assistir aos idosos de baixa renda no que tange à saúde básica e segurança.

Com o passar do tempo, foi agregando cada vez mais serviços aos planos e, então, o público-alvo se tornou mais abrangente. O grupo passou a atender também as famílias que não têm condições de pagar por saúde particular. “No

entanto, manteve-se na matriz de valores, o DNA de atendimento fraterno e

paciencioso, em função de nossa experiência com o atendimento de idosos”, informou o grupo.

Segundo a empresa, “os planos não são planos de saúde, são coberturas e convênios que facilitam o acesso à saúde de qualidade e serviços emergenciais que geralmente demandam custos consideráveis em horas imprevistas, como por exemplo funeral, assistência automotiva e assistência residencial”, afirmou a empresa.

Os planos podem contemplar toda a família, com mensalidades de R$ 49 a R$ 54. Saiba mais:

Plano Viva Melhor

Foco em saúde clínica e assistência funeral . O plano mensal custa em torno de R$ 49,90 e contempla o titular e até três dependentes. Pagamentos por cartão de crédito através de recorrência, sem “prender” o limite do cartão.

Parcerias de peso estrelam este plano, como a rede de Clínicas DocctorMed,

Laboratório Crol, Laboratório Endocrimeta, Farmácias Droga Raia e Pague Menos, FacilAssist etc.

Plano Asbevi Mais

Com foco em odontologia e saúde clínica, o plano mensal custa em torno de R$ 54,90 e contempla titular e até três dependentes. São mais de 200 procedimentos odontológicos cobertos no plano odontológico First regulado pela Metlife, seguradora com mais de 20 anos no mercado brasileiro e atuação em mais de 50 países.

Para o titular, o plano oferece limpezas periódicas, restaurações, tratamentos de canal, exames, extrações etc. Carência de apenas 60 dias.

Mais informações podem ser obtidas no site do Grupo Asbevi.

