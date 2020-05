Magazine Saiba mais sobre o motivo da briga entre Kate Middleton e Meghan Markle

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Kate Middleton e Meghan Markle. (Foto: Divulgação)

Parece que Kate Middleton está empenhada no objetivo de se tornar rainha. Casada com o príncipe William, o segundo na linha de sucessão do trono britânico, ela está se moldando em Elizabeth II e amigos próximos afirmam que é “difícil entender quem é a verdadeira duquesa de Cambridge”.

Em entrevista à revista “Tatler”, uma fonte revela que Kate “mantém a cabeça baixa” e está muito “determinada em projetar uma aura de suavidade como parte de sua personalidade real”.

“Quando abordo o assunto, ouço os mesmos comentários de outras pessoas, de membros da realeza a figuras da sociedade: ‘Eu simplesmente não sei quem ela é.'”, diz um amigo da duquesa à publicação. “Um membro jovem da realeza falou: ‘Passei bastante tempo com Kate e ela é impenetrável. Não há nada para gostar ou não gostar’.”

A tal fonte acrescenta: “Ela mantém a cabeça baixa porque o prêmio de ser rainha é muito grande. Ela se molda na rainha e agora fala como a rainha”.

Nessa mesma entrevista, o amigo entrega o motivo por trás das brigas entre Kate e Meghan Markle antes do casamento dos Sussex, em maio de 2018. “Era um dia quente e, aparentemente, havia uma discussão sobre se as damas de honra deveriam usar calças justas ou não. Kate, seguindo o protocolo, achou que elas deveriam. Meghan não queria.”

Como se sabe, as daminhas não usaram as calças, o que deixa claro quem “venceu” a disputa. “No palácio, você ouve inúmeras histórias da equipe sobre quem é um pesadelo e se comporta mal, mas você nunca ouve isso sobre Kate. Kate mantém sua equipe, enquanto Meghan não. Isso não diz tudo?”

