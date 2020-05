Cinema Cinemas drive-in são donos de 98,8% da bilheteria no Brasil durante a pandemia

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Cine Drive-In Brasília levou 3,1 mil pessoas ao seu complexo no último fim de semana. (Foto: Divulgação)

Dois cinemas drive-in abertos no País respondem por 98,8% da bilheteria brasileira no último fim de semana – de 21 a 24 de maio. Juntos, o Cine Drive-In Brasília e o Cinesystem Litoral Plaza Drive-In, de Praia Grande (SP), arrecadaram R$ 76,3 mil.

Outros R$ 930 em venda de ingressos foram registrados no mesmo período pelo Cine Globo Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, informa o site Filme B.

No total, 3.752 pessoas foram aos cinemas no fim de semana, sendo sendo 3,1 mil delas frequentadoras do Cine Drive-In Brasília. Por lá, foi exibido “Jumanji – Próxima fase”, que vendeu 1,2 mil ingressos e arrecadou R$ 24,6 mil, se tornando o líder da bilheteria nacional no fim de semana.

O blockbuster estrelado por Dwayne Johnson e Jack Black, que estreou dia 16 de janeiro no Brasil, foi seguido no ranking por “Era uma vez em… Hollywood” (R$ 21,4 mil) e “Uma aventura Lego 2” (R$ 20,4 mil), também em cartaz no Cine Drive-In Brasília.

Apesar de estar bem distante, por exemplo, dos R$ 72,6 milhões arrecadados no primeiro fim de semana de 2020 (entre 2 e 5 de janeiro), a bilheteria de R$ 77 mil registrada entre 21 e 24 de maio representa crescimento de 29,5% em relação ao fim de semana anterior, que obteve R$ 59,7 mil em venda de ingressos no país.

Ampliação de mercado drive-in

O Filme B ainda informa que dois novos cinemas drive-in foram abertos no último domingo, mas sem divulgação de bilheteria: o Cineprime Drive-In, no Parque Agrícola Pastoril, em Uruguaiana (RS) e o Cineplus Drive-in, no Shopping Castello, na Fazenda Rio Grande, em Curitiba (PR).

Outros parques de exibição a céu aberto devem ser inaugurados em breve. Está prevista para mês que vem a inauguração de um drive-in no estacionamento do Taguatinga Shopping, em Brasília.

Já no Rio, o LoveCine Drive-In, na Jeunesse Arena, já esté vendendo ingressos para sua abertura, marcada para o dia 4 de junho.

Terror faz sucesso nos EUA

Enquanto no Brasil é vista uma movimentação ainda acanhada em termos de expansão dos cinemas drive-in, nos EUA um filme de terror de baixo orçamento vem chamando atenção pelo bom desempenho em sua carreira pelas salas de exibição sobre rodas.

Líder de bilheteria nos últimos três fins de semana, o longa “The Wretched” conta a história de um jovem que descobre a existência de uma bruxa dentro de sua casa. O filme, que estreou no dia 1 de maio, está em cartaz em 45 cinemas drive-in dos EUA e já arrecadou US$ 362 mil, segundo o site de dados Box Office Mojo.

Uma bilheteria que não se compara à de blockbusters clássicos, mas significativa para um terror de baixo orçamento exibido durante uma pandemia.

“Estávamos esperando um lançamento em poucas salas, daí veio a Covid-19. Então ficamos conformados com a estreia em VoD. Até que a distribuidora IFC citou a chance dos drive-ins”, conta o diretor Brett Pierce, em entrevista ao site “Entertainment Weekly”.

