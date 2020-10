Porto Alegre Saiba mais sobre o Patrono da 66ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2020

Jeferson Tenório. (Foto: Divulgação/ Carlos Macedo)

A Feira do Livro de Porto Alegre 2020 iniciou nessa sexta-feira (30), em um formato totalmente on-line devido à pandemia. Ontem, a patrona de 2019 Marô Barbieri passou o patronato ao escritor Jeferson Tenório, o primeiro autor negro a ocupar o cargo.

Tenório é natural do Rio de Janeiro e mudou-se para a capital gaúcha com 13 anos de idade. Foi em Porto Alegre que o escritor realizou seus estudos. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele formou-se no curso de Letras, ingressando através da primeira turma do programa de cotas raciais. Ele também obteve seu título de mestre em literaturas luso-africanas na Ufrgs, com uma dissertação sobre o moçambicano Mia Couto. Atualmente, é doutorando em teoria literária pela Escola de Humanidades da PUCRS e professor de português e literatura na rede pública de ensino de Porto Alegre.

Obras

Em agosto de 2020, Jeferson Tenório lançou “O Avesso da Pele”, pela Companhia das Letras. O livro trata sobre a história de Pedro, que, após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. Com uma narrativa sensível e por vezes brutal, Tenório traz à superfície um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, além de um denso relato sobre as relações entre pais e filhos.

O Patrono da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre iniciou a carreira como romancista com a obra ‘O beijo na parede’, publicada em 2013, pela Sulina. O livro lhe rendeu o prêmio de Livro do Ano da Associação Gaúcha de Escritores. Em 2018, a obra entrou para o PNLD (Plano Nacional do Livro e do Material Didático), do Ministério da Educação, e passou a ser distribuído para alunos de 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de escolas públicas. A obra já teve mais de 60 mil exemplares distribuídos pelo programa. Seu segundo romance, ‘Estela sem Deus’, foi publicado em 2018, pela editora Zouk.

