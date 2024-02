Porto Alegre Saiba o que abre e o que fecha em Porto Alegre no feriado

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

Prefeitura mantém serviços essenciais no feriado de Navegantes. (Foto: Brayan Martins/ PMPA)

O feriado de Navegantes altera o funcionamento de serviços nesta sexta-feira (2), em Porto Alegre. De acordo com o Sindilojas Porto Alegre, o comércio da Capital gaúcha poderá atender com empregados neste 2 de fevereiro. A orientação é para que os lojistas observem as regras estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria para o funcionamento em feriados. Os estabelecimentos que tiverem firmado Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) poderão abrir normalmente com a mão de obra dos funcionários.

Sobre os horários de abertura e fechamento, o comércio de rua possui autonomia para decidir. É comum que esses estabelecimentos optem por funcionar entre 9h e 19h. Já as lojas localizadas em shoppings, galerias e centros comerciais devem seguir as regras destes empreendimentos. Ambos os estabelecimentos devem observar que a utilização da mão de obra de seus colaboradores está limitada até às 22 horas.

Os supermercados devem abrir normalmente. Já as agências bancárias não funcionam nas cidades em que o Dia de Nossa Senhora dos Navegantes é considerado feriado. A Federação Brasileira de Bancos orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências. As agências dos Correios também estarão fechadas.

A Trensurb informa que os intervalos entre viagens nesta sexta-feira, feriado em Porto Alegre e Canoas, seguirão as tabelas horárias de sábados, com partidas em intervalos de 12 a 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos. À noite, os intervalos entre viagens são de 20 a 25 minutos. No sábado e no domingo, a operação do metrô segue as tabelas normais para cada dia.

Saúde

Hospital de Pronto Socorro e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas permanecerão abertos 24 horas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192. A Equipe de Regulação Hospitalar e o plantão de notificação epidemiológica seguem funcionando. As unidades de saúde e farmácias distritais não funcionam no feriado, retomando o atendimento na segunda-feira (5), bem como a vacinação contra a gripe e covid-19.

Prontos atendimentos 24h:

– PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza)

– PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus)

– PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro)

– PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº – telefone: 3289-3456)

– UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil – telefone: 3368-1619)

Hospitais:

– Hospital de Pronto Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim)

– Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661)

Água, esgoto e drenagem

Fone 156, opção 2: atendimento diário 24h por dia para registro de vazamentos de água, extravasamentos de esgoto cloacal e pluvial e solicitação de serviços operacionais. Atendimento do Dmae ocorre também pelo app 156+POA.

Para esclarecer assuntos da área comercial, denunciar ligações clandestinas e outros serviços o atendimento ocorre a partir da segunda-feira, 5, das 8h às 17h. Posto Comercial da rua José Montaury e da avenida Cristiano Fischer, 2.402, estarão fechados na sexta, 2, e reabrem na segunda-feira, 5, às 8h30. O posto de atendimento Zona Norte na Unidade Tudo Fácil, localizado no terceiro andar do Shopping Bourbon Wallig, na Avenida Assis Brasil, 2611, também estará fechado e reabre no sábado (3) às 10h.

Assistência Social – Atendimento 24h pelos telefones (51) 3289 4994 ou pelo 156 opção 7 na Central de Abordagem.

Albergues

– Albergue Acolher 1 – Casa de Passagem (24h) – rua Dr. João Simplício, 38 – Vila Jardim

– Albergue Acolher 2 – (12h) – rua 7 de Abril, 315, bairro Floresta

– Albergue Dias da Cruz – avenida Azenha, 366

– Albergue Renascer – (24h) – Praça Navegantes, 41

Ceic

O Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic-POA) opera 24 horas por dia. O videomonitoramento acompanha a mobilidade urbana e a segurança pública, além dos serviços de saúde e limpeza urbana. O Ceic também atua no atendimento a situações de risco e emergência.

Guarda Municipal

As equipes estarão em parques e praças, além da fiscalização de festas clandestinas. A vigilância fixa e motorizada atende postos de saúde, secretarias e prédios municipais. A Central de Operações da GM atende 24 horas pelo telefone 153 e 156.

Defesa Civil

A Defesa Civil de Porto Alegre mantém plantão 24 horas no telefone 199 para atendimento de urgências em situação de risco.

Conselho Tutelar

Na sexta-feira, plantão centralizado 24 horas na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Social, na avenida João Pessoa, 1105, bairro Farroupilha.

Piscinas

As piscinas públicas das unidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) funcionam com horário de fim de semana e feriado nesta sexta-feira, 2, e abrem apenas no período da tarde, a partir das 14h. A piscina do Centro de Comunidade Parque Madepinho (Cecopam), na Cavalhada, permanece fechada para manutenção dos dois motores.

