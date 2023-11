Porto Alegre Escritor porto-alegrense Gilberto Stone Braga reúne prosas e versos em novo livro

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

Antes da literatura, autor se notabilizou como "crooner" de conjuntos de baile. (Foto: Marcello Campos)

Um dos mais queridos personagens da era de ouro dos bailes de Porto Alegre, o ex-cantor Gilberto Stone Braga, 85 anos, está lançando o seu novo livro, a coletânea com 60 páginas de prosas e versos “Quando a Poesia Veste Calças Curtas – Um Livro Para Adultos Com Alma de Criança”. A publicação é da editora Escuna e pode ser adquirida diretamente com o autor, pelo whatsapp (21) 99651-4849 ou e-mail bragags@gmail.com.

Gilberto iniciou a sua carreira artística em 1958, na capital gaúcha, como cantor dos grupos Moulin Rouge e Mocambo – autodenominado “Baldaufinhos”, em alusão ao famoso grupo Conjunto Melódico Norberto Baldauf, fonte de inspiração para dezenas de músicos gaúchos da época.

No ano seguinte, ele venceu na Rádio Gaúcha a etapa regional do concurso “A Voz de Ouro”, que o levou a São Paulo para representar o Rio Grande do Sul na finalíssima. Em 1963, foi a vez de lançar um disco em 78 rotações com duas músicas pela gravadora paulista Continental e, três anos depois, apresentou-se com destaque no programa “A Grande Chance”, comandado por Flávio Cavalcante na TV Tupi do Rio de Janeiro.

Inspiração

Sua produção textual, inspirada na obra de ícones gaúchos como Mario Quintana e Vinicius de Moraes, foi despertada nos bons tempos de boemia. “Eu costumava escrever poemas em guardanapos de papel e, com o material, presentear amigos e colegas nas noites da cidade”, conta Gilberto, que atualmente se divide entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro.

Nos anos 2000, já aposentado do funcionalismo estadual, começou a publicar poesias, contos e crônicas em sites na internet, experiência que em 2017 resultou em seu primeiro livro, “A Melodia dos Mortais” (editora Arvoredo Books). A escrita é leve, espontânea e evidencia uma sensibilidade aflorada desde os tempos de guri no bairro Teresópolis.

(Marcello Campos)

