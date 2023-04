Geral Saiba o que acontece agora com Donald Trump após ele ser indiciado nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 31 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com o indiciamento, Trump se torna o primeiro ex-presidente americano acusado de um crime. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi denunciado na quinta-feira (30) pela Justiça Federal de Nova York na investigação de um pagamento de suborno feito a atriz pornô Stormy Daniel para ocultar um caso que ela teve com ele antes da campanha presidencial em 2016. Ele deve comparecer em Nova York para ter as impressões digitais colhidas e ser fotografado nos próximos dias, mas não deve permanecer preso.

Com o indiciamento, Trump se torna o primeiro ex-presidente americano acusado de um crime e vê os planos para a candidatura presidencial nas eleições de 2024 se tornarem mais difíceis.

No dia 18, Trump publicou nas suas redes sociais que seria preso por causa da investigação e convocou os apoiadores a protestarem contra a ação.

A investigação liderada pelo procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, se concentra em um pagamento de US$ 130 mil feito duas semanas antes da eleição presidencial de 2016, vencida por Trump, a uma atriz pornô conhecida como Stormy Daniels.

O dinheiro era destinado, supostamente, a impedir Stormy, cujo verdadeiro nome é Stephanie Clifford, de revelar um relacionamento que diz ter tido com Trump alguns anos antes.

Inicialmente, o promotor Alvin Bragg montou um grande júri para investigar se havia provas suficientes para iniciar um processo contra o ex-presidente.

Na quinta-feira, o júri votou por autorizar a denúncia, mas ele só será oficialmente aberto nos próximos dias, quando a procuradoria do Estado de NY apresentá-lo à Justiça americana. Como o processo está sob segredo, ainda não estão claros por quais nem quantos crimes Trump responderá.

– O que acontece em seguida? Com a denúncia, o processo formal é iniciado e os advogados de Trump devem apresentar a defesa do ex-presidente para o grande júri. A etapa seguinte do processo geralmente é o julgamento, durante o qual um júri ouvirá as evidências e decidirá se o acusado é ou não culpado das acusações feitas contra ele.

Uma possível prisão seguiria o procedimento padrão. Isso significa que ele viajaria de sua casa em Mar-a-Lago, na Flórida, para comparecer ao tribunal da cidade de Nova York, fornecer impressões digitais e fotos. É provável que ele possa pagar fiança para responder em liberdade, caso seja preso.

Dada a natureza histórica de tal movimento e as preocupações de segurança envolvidas, a maneira como isso se desenrolaria é incerta – e provavelmente seria objeto de negociação entre a promotoria e a equipe de defesa de Trump.

Assim que o caso for registrado e um juiz for selecionado, outros detalhes entrarão em vigor, como o horário do julgamento e possíveis restrições de viagem e requisitos de fiança para o réu.

O pagamento a Daniels, se não for devidamente contabilizado, pode resultar em uma acusação de um crime menor relacionado com falsificação de registros comerciais. Isso pode ser considerado um crime grave se a contabilidade falsa tiver sido usada para acobertar um segundo crime, como uma violação de financiamento de campanha, informou o jornal The New York Times.

A condenação por contravenção resultaria em multa. Se Trump for condenado pela acusação criminal, ele enfrentará uma pena máxima de quatro anos de prisão, embora alguns especialistas jurídicos prevejam que uma multa é mais provável, e qualquer tempo atrás das grades é altamente improvável.

Um grande júri em Nova York, que examina a evidência apresentada pelos promotores para decidir se a apresentação de acusações é justificada, tem ouvido testemunhas no caso de Trump. Na segunda-feira, os membros do júri ouviram o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, que efetuou o pagamento a Daniels. Cohen foi condenado a três anos de prisão em 2018 por acusações federais relacionadas ao pagamento, mas se declarou culpado e disse que apenas estava seguindo as ordens do ex-presidente.

Perspectivas para 2024

Trump enfrenta várias investigações criminais nos níveis estadual e federal por possíveis irregularidades antes, durante e depois de seu mandato (2017-2021). Na Geórgia, um promotor está investigando as tentativas de Trump e de seus aliados de anular a derrota eleitoral do magnata nas eleições de 2020 nesse estado do sul do país.

O republicano também é alvo de uma investigação federal sobre a gestão de documentos sigilosos, assim como seu possível envolvimento na violenta invasão do Capitólio em janeiro de 2021.

Alguns analistas acreditam que uma acusação é um mau presságio para as chances de Trump em 2024, enquanto outros especulam que isso poderia, pelo contrário, beneficiá-lo. “A prisão garante a indicação de Donald Trump”, tuitou o estrategista político Rick Wilson, afirmando que a base republicana o apoiará.

O bilionário Elon Musk, dono da empresa de carros elétricos Tesla e autodenominado libertário alinhado com posições republicanas, foi ainda mais longe. “Se isso acontecer, Trump será reeleito com uma vitória esmagadora”, escreveu ele no Twitter. As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo e The New York Times e das agências de notícias AFP e Efe.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/saiba-o-que-acontece-agora-com-donald-trump-apos-ele-ser-indiciado-nos-estados-unidos/

Saiba o que acontece agora com Donald Trump após ele ser indiciado nos Estados Unidos

2023-03-31