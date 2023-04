Futebol Com participação de Neymar e Ronaldinho, versão brasileira da liga de Piqué já tem data para estrear

Por Redação O Sul | 31 de março de 2023

De acordo com o jornal “Marca”, a estreia do torneio acontecerá no dia 7 de janeiro do próximo ano, 2024. (Foto: Reprodução)

A Kings League, liga espanhola de Futebol 7 organizada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, ganhará uma versão brasileira. De acordo com o jornal “Marca”, a estreia do torneio acontecerá no dia 7 de janeiro do próximo ano. As primeiras informações divulgadas por Piqué sobre a liga brasileira revelam a participação de Ronaldinho Gaúcho e Neymar.

O ex-jogador chegou a atuar pela Kings League na Espanha e depois foi apontado por Piqué como futuro proprietário de um dos times brasileiros. Já o atual camisa 10 da Seleção Brasileira, foi confirmado como presidente de outra equipe na semana passada.

Desde que anunciou a aposentadoria do futebol, Piqué tem se dedicado a comandar a Kings League. Com regras alternativas e participação de ex-jogadores e streamers, a competição se tornou febre na Espanha e alcançou números expressivos na Twitch. Já entraram em campo pela liga, organizada inteiramente no mesmo complexo esportivo de Barcelona, na Espanha, nomes como os ex-atletas argentinos Sergio Agüero e Javier Saviola e o mexicano Chicharito Hernández.

A criação de uma versão brasileira é uma forma de tentar expandir a liga dentro do mercado internacional. Fora a data e a participação de Neymar e Ronaldinho, não se sabe muito sobre o funcionamento da competição e se o modelo será exatamente igual ao espanhol ou trará novidades.

Festa no Camp Nou

Mais de 90.000 pessoas viveram um domingo (último dia 26) de futebol e festa no Camp Nou, o que não seria grande surpresa não fosse por um detalhe: não era jogo do Barcelona, mas a final da Kings League, torneio criado pelo ex-zagueiro Gerard Piqué e por Ibai Llanos, famoso streamer espanhol. O campeonato de Fut 7, com a participação de influenciadores, atletas amadores e algumas estrelas da bola como Ronaldinho Gaúcho e Iker Casillas, terminou com triunfo por 3 a 0 da equipe Barrios contra Aniquiladores, para delírio nas arquibancadas e dos milhões de fãs que acompanhavam o duelo pelas redes sociais.

O ambiente no Camp Nou lembrava a de um grande evento americano, como o Super Bowl, com shows musicais, pirotecnia e torcedores usando máscaras do rei que batiza a liga. Segundo dados da plataforma TVTOP España, a Final Four da Kings League teve pico de audiência de 2,16 milhões de pessoas, somando Twitch, TikTok e as contas oficiais dos presidentes das equipes.

O brasileiro Neymar atacou de ator, ao aparecer no telão simulando o sequestro de Piqué e exigindo para o resgate que se tornasse proprietário de uma das equipes da futura Kings League brasileira. Piqué, que abandonou os campos este ano para se dedicar exclusivamente à carreira de empresário, já havia revelado o objetivo de criar uma edição brasileira da Kings League quando convidou Ronaldinho Gaúcho para atuar em uma partida.

“Comentamos que, no Brasil, o futebol de 7 é muito popular, Ronaldinho adora jogar. E começamos a falar que, no futuro, gostaríamos de levar a liga ao Brasil, sobre um mercado potencialmente bom”, disse, na ocasião.

De fato, o formato da Kings League se assemelha ao de campeonatos de society que fazem sucesso no Brasil, ou com os eventos de Showbol que levaram craques como Djalminha, Denilson e Falcão, do futsal, aos campos de grama sintética. É, porém, mais focado em entretenimento do que em esporte, pois conta com celebridades da internet (nem sempre boas de bola) e regras próprias. No Brasil, o RockGol, histórico programa da MTV, ou a Supercopa do canal Desimpedidos, têm o formato mais semelhante. As informações são do site Lance e da revista Placar.

